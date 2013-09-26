中国钢铁：宝钢集团在韩国合建钢材加工中心，为中国钢企中首例

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透上海9月26日 - 中国最大钢厂之一的宝钢集团与韩国企业合建的钢材加工中心--BGM株式会社周四举行竣工典礼，这是中国钢铁企业第一次在韩国投资建设钢材加工中心。
公司新闻稿称，今后BGM将向韩国用户提供加工配送服务，从而进一步提升宝钢产品在韩国的综合竞争力。宝钢将利用该新建的钢材加工配送中心，向韩国用户提供汽车板仓储、剪切、配送等服务。
韩国汽车零部件企业GNS与宝钢集团合资组建了该加工中心，双方各出资50%，初期生产能力为11万吨。
2012年宝钢集团粗钢产量达到4,383万吨，居世界钢铁行业第四位，其是宝钢股份 的母公司。
中国钢铁行业产能过剩格局近年来一直没有缓解，增加出口成为国内少数大型钢厂的应对策略之一。宝钢在韩国设立加工中心，可以进一步完善宝钢的供应链体系，向用户提供更贴近、更快捷、更全面的服务，从而提高产品竞争力。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编