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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 14:47 BJT

中国钢铁：宝钢集团在韩国合建钢材加工中心，为中国钢企中首例

路透上海9月26日 - 中国最大钢厂之一的宝钢集团与韩国企业合建的钢材加工中心--BGM株式会社周四举行竣工典礼，这是中国钢铁企业第一次在韩国投资建设钢材加工中心。

公司新闻稿称，今后BGM将向韩国用户提供加工配送服务，从而进一步提升宝钢产品在韩国的综合竞争力。宝钢将利用该新建的钢材加工配送中心，向韩国用户提供汽车板仓储、剪切、配送等服务。

韩国汽车零部件企业GNS与宝钢集团合资组建了该加工中心，双方各出资50%，初期生产能力为11万吨。

2012年宝钢集团粗钢产量达到4,383万吨，居世界钢铁行业第四位，其是宝钢股份 的母公司。

中国钢铁行业产能过剩格局近年来一直没有缓解，增加出口成为国内少数大型钢厂的应对策略之一。宝钢在韩国设立加工中心，可以进一步完善宝钢的供应链体系，向用户提供更贴近、更快捷、更全面的服务，从而提高产品竞争力。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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