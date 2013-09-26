《中国公开市场回购未到期一览表》--9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 0亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 1,680亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/9/30 6 3.90 880 10/10 14 4.10 800 当月累计: 1,680亿元 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆 回购操作。而春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包 括28天和91天，但主要以28天期为主。5月9日央行又重启央票发行， 期限为三个月。但6月末最后一周起，因资金利率高企等因素，央行 连续五周暂停了公开市场操作。7月末，市场流动性在短暂复苏后再 趋紧，央行遂重启逆回购稳定资金面。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.受元旦假期影响，央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆 回购操作，期限则改为五天期，到期日为1月10日。 4.受十一假期影响，央行于2013年9月24日(周二)进行了880亿元的逆 回购操作，期限改为六天期，到期日为9月30日。(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编