香港金融：内地人对香港住宅需求受抑，金融理财产品渐吃香--美联

路透香港9月26日 - 美联集团 称，自香港政府去年10月推出针对非本地住宅买家的“买家印花税”后，内地客对香港住宅的需求大减，但对购买指定金融产品作投资移民或投资理财用途的需求则上升。

美联集团旗下美联金融集团营运总监黎家杰周四表示，虽然政府于2010年10月将房地产自资本投资者入境计划（俗称投资移民）的资产类别剔除，但在该日期前已获批准移民的申请人，仍可购买房地产作为投资移民资产。

2011年以房地产作为投资移民资产涉及的投资金额为159.16亿港元，与指定金融资产的投资额156.61亿港元大致相若，但到2012年房地产投资金额已锐降至48.85亿港元，而指定金融资产投资额则升至300.42亿港元。截至今年8月，投资移民于该两投资品种的投资额分别为1.48亿港元和178.52亿港元。

由2003年投资移民计划推出以来，房地产累积投资额为424亿港元，指定金融产品约1,054亿港元。

黎家杰表示，近年内地投资移民有年轻化的趋势，主要是为子女发展铺路，以及享受更好的医疗教育服务。此外，由于过去数年香港楼市上扬，不少在楼市中获利的内地投资者积极寻找资产增值机会，导致金融产品的内地客比例上升。

以美联金融集团本身为例，去年公司从投资于投连险产品的内地客所收取的佣金比例为13%，但今年首八个月已急升至44%。