香港金融：内地人对香港住宅需求受抑，金融理财产品渐吃香--美联

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港9月26日 - 美联集团 称，自香港政府去年10月推出针对非本地住宅买家的“买家印花税”后，内地客对香港住宅的需求大减，但对购买指定金融产品作投资移民或投资理财用途的需求则上升。
美联集团旗下美联金融集团营运总监黎家杰周四表示，虽然政府于2010年10月将房地产自资本投资者入境计划（俗称投资移民）的资产类别剔除，但在该日期前已获批准移民的申请人，仍可购买房地产作为投资移民资产。
2011年以房地产作为投资移民资产涉及的投资金额为159.16亿港元，与指定金融资产的投资额156.61亿港元大致相若，但到2012年房地产投资金额已锐降至48.85亿港元，而指定金融资产投资额则升至300.42亿港元。截至今年8月，投资移民于该两投资品种的投资额分别为1.48亿港元和178.52亿港元。
由2003年投资移民计划推出以来，房地产累积投资额为424亿港元，指定金融产品约1,054亿港元。
黎家杰表示，近年内地投资移民有年轻化的趋势，主要是为子女发展铺路，以及享受更好的医疗教育服务。此外，由于过去数年香港楼市上扬，不少在楼市中获利的内地投资者积极寻找资产增值机会，导致金融产品的内地客比例上升。
以美联金融集团本身为例，去年公司从投资于投连险产品的内地客所收取的佣金比例为13%，但今年首八个月已急升至44%。
黎家杰称，内地客人在选择投资工具时，会以资产保险（风险）、税务安排（交易成本）及资产调配（灵活性）为主要考虑因素。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编