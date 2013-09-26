香港数据：8月出口值按年跌1.3%，美、日市场出口减少　

路透香港9月26日 - 香港政府统计处周四公布，8月整体出口货值按年下跌1.3%，与上月录得显着反弹的情况大相迳庭，因月内对主要市场如美国和日本的出口减少；期内进口货值亦按年跌0.2%。

8月份转口货值按年下滑1.2%；而港产品出口货值跌幅达10.4%。

政府发言人指出，商品出口在7月份显着反弹后，8月份录得轻微按年跌幅。输往美国及日本的出口下跌，而输往欧洲的出口有所改善。至于输往其他亚洲市场的出口则表现参差。

发言人进一步指出，监于先进经济体的复苏疲弱，新兴市场增长放缓，以及美国货币政策和财政问题衍生的不明朗因素，外围环境仍会充满挑战。故此，香港的出口表现在短期内还可能会进一步波动。

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2013年8月 -1.3 -1.2 -0.2

7月 +10.6 +10.9 +8.3

6月 -0.2 0.0 +1.4

5月 -1.0 -0.9 +1.7

4月 +9.0 +9.3 +7.7

3月 +11.2 +11.3 +11.3

2月 -16.9 -16.8 -18.3

1月 +17.6 +17.5 +23.9 2012年12月 +14.4 +14.6 +11.9

11月 +10.5 +10.7 +9.0

10月 -2.8 -2.7 +3.3

9月 +15.2 +15.3 +14.9

8月 +0.6 +0.7 +0.9

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

13年6月-8月 -5.1 -5.1 -3.9

13年5月-7月 -3.8 -3.8 -2.7

13年4月-6月 -2.8 -2.8 -1.3

13年3月-5月 -0.4 -0.4 +0.7

13年2月-4月 -4.1 -4.1 -2.7

13年1月-3月 -1.2 -1.2 -2.5 12年12月-13年2月 +3.5 +3.6 0 12年1月-13年1月 +8.6 +8.8 +4.3

12年10-12月 +5.5 +5.7 +4.7

12年 9-11月 +6.7 +6.9 +7.4

8-10月 +3.6 +3.6 +6.1

7-9月 +2.5 +2.5 +4.2

6-8月 -1.5 -1.5 +1.5 (完)

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