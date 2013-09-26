《汇市简讯》欧元/英镑的期权障碍位0.8350料再次受到关注

标题新闻：好于预期的2月贸易数据公布后，巴克莱将美国首季GDP增长年率预估从1.2%上调至1.6%
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* 如果英国第二季GDP数据再度上修，料打压欧元兑英镑跌向0.8350
* 第二季经济增长率的终值料为0.7%，同修正值一样，初值为增长0.6%
* 0.8350的期权障碍位对欧元/英镑形成底部支撑，这是在9月18日触及的八个月低点，发生在美联储会议之前
* 交易策略：在0.8423卖出，停止单设在0.8452，目标位是0.8335
* 0.8423是从周三低点0.8398拉出的涨势高点，0.8450是关键阻力位（完）
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“很多市场参与者可能低估的是，谈判将会有多艰难...因为英镑最近表现一直相当不错，并未承受太大压力，”德国商业银行汇市策略师Thu Lan Nguyen表示。