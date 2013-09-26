《汇市简讯》欧元/英镑的期权障碍位0.8350料再次受到关注

* 如果英国第二季GDP数据再度上修，料打压欧元兑英镑跌向0.8350

* 第二季经济增长率的终值料为0.7%，同修正值一样，初值为增长0.6%

* 0.8350的期权障碍位对欧元/英镑形成底部支撑，这是在9月18日触及的八个月低点，发生在美联储会议之前