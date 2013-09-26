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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 15:13 BJT

企业并购：德国高仪称日本骊住及日本政策投资银行将收购该公司87.5%股份

路透法兰克福9月26日 - 德国卫浴产品制造商高仪集团(Grohe)称，日本骊住株式会社(Lixil Group Corp) 和日本政策投资银行(DBJ)同意从TPG Capital及瑞士信贷 旗下的私募部门手中，买下高仪87.5%的股份。

高仪周四在声明稿中说，本项交易包含债务在内将该公司估值为约30.6亿欧元(约合41.3亿美元)，预计在2014年第一季完成。

骊住社长藤森义明周四稍早对记者表示，骊住已经就收购高仪的主要条款达成协议。 (完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)

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