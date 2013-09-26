银行观点：中国今年经济增速估约7.7%，上海自贸区堪称“准香港”--中行

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透北京9月26日 - 中国经济三季度企稳回升已经是大概率事件。中国银行国际金融研究所在最新季度展望报告中称，三季度增速预计会升至7.8%，而随着外需持续改善、“微刺激”政策显效，四季度经济将继续向好，今年全年增速估约7.7%。
在谈到备受关注的上海自由贸易试验区时，中行国际金融研究所副所长宗良指出，上海自贸区可以称为是“准香港”，和国际接轨、和境外直接连通，但资金要进出内地市场就需要“打招呼”，会有一套制度规则约束着。
中行在报告中指出，在一系列稳增长政策作用下，中国三季度各项经济指标明显好转，经济企稳回升的概率增大，预计GDP增长7.8%左右。
而随着外需持续改善、“微刺激”政策显效，四季度经济将继续向好，但由于去年基数较高，所以四季度GDP增长可能不会高于三季度，甚至低于三季度。
“预计四季度GDP增长7.7%左右，CPI(居民消费价格指数)上涨2.8%左右；全年GDP增长7.7%左右，CPI上涨2.6%左右，中国经济滑出‘下限’的风险正在减小，”报告称。
政策方面，宏观政策应保持基本稳定，财政政策重在减税节支，提高财政资金使用效率，货币政策应保持稳健，重在盘活存量，力促经济运行在合理区间，稳定经济主体预期；同时，加快金融、财税等重点领域改革，助力中国经济进入提质增效的“第二季”。
今年上半年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.6%，而今年的经济增长目标为7.5%。但三季度以来经济出现企稳势头，尤其8月经济指标整体好转显示“稳增长”政策效果初显。
**上海自贸区堪称“准香港”**
中国(上海)自由贸易试验区将于9月29日(本周日)正式挂牌。宗良表示，自贸区可以称为是“准香港”，和香港基本一样但又有差异，跟国际接轨但在一定程度上又可以管控。
“管的是不能和境内直接相通，但和境外是直接相通的，”他说，自贸区和海外的人民币市场是完全连通的，但资金要进出内地市场就需要“打招呼”，会有一套规则制度管着。
当被问及自贸区会不会实行利率汇率双轨制的时候，中行国际金融研究所首席经济学家曹远征指出，现在谈金融改革一个是存款利率自由化，另一个就是人民币资本项下可兑换，而存款利率在国内不同金融机构间已经不一样了，自贸区内大额存款可以采用通知存款、协议利率，也是可以协商的。
至于人民币可兑换，他认为这对自贸区来说也不是问题，因为这本身就是一个市场，是一个统一的人民币市场。
“这是一个人民币市场、不是外币的，如果你想把人民币换成外币，就要自己想办法，”曹远征称，“在交易环节和汇兑环节不管你，可以自由买卖，想去哪儿换是你的自由。”
他指出，如果说深圳前海是个“管道”，那么上海自贸区可以说是个“市场”，是人民币的本币市场，会出现很多的交易、有很多的创新和机会。
“这就是以开放促进改革。”对于上海自贸区的意义，曹远征认为“怎么估计都不为过”。
上海自贸区相关政策细节尚未公布，但国内各家金融机构已经磨拳擦站积极推进准备工作。以资产计中国第五大银行--交通银行 高层就表示，其组建自由贸易区分行的申请已递交监管部门，有信心近日获批。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编