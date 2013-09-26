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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 15:30 BJT

全球金市：黄金守住涨幅，聚焦美国债务上限谈判

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1331.30 -1.69 -0.13 -20.50

现货银 21.67 -0.08 -0.37 -28.43

现货铂金 1422.24 -3.96 -0.28 -7.35

现货钯金 721.00 0.50 +0.07 4.19

COMEX期金 1332.10 -4.10 -0.31 -20.51 16561

COMEX期银 21.73 -0.16 -0.71 -28.30 6534

汇率

欧元/美元 1.3518

美元/日圆 98.98

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 田建华)

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