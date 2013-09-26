全球金市：黄金守住涨幅，聚焦美国债务上限谈判

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1331.30 -1.69 -0.13 -20.50
现货银 21.67 -0.08 -0.37 -28.43
现货铂金 1422.24 -3.96 -0.28 -7.35
现货钯金 721.00 0.50 +0.07 4.19
COMEX期金 1332.10 -4.10 -0.31 -20.51 16561
COMEX期银 21.73 -0.16 -0.71 -28.30 6534
汇率
欧元/美元 1.3518
美元/日圆 98.98
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编