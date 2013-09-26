台湾债市：10年券殖利率近1.60%遇压，观望央行会议与中油债标售

* 10年券殖利率因美债走多及台股下跌收低，但近1.60%压力大

* 观望央行总裁对美联储维持现行购债规模的看法

* 等待中油公司债标售结果，寻求实质买盘是否归队的佐证

路透台北9月26日 - 台湾10年期公债102/10 殖利率周四收低。盘初在美债殖利率连四日走低及台股下跌利多带动下再创波段低点，不过邻近1.60%关卡追价力道不足，且有央行即将召开理监事会议的变数，使得殖利率跌幅略有收敛。

交易员表示，债市气氛略有利于多方，不过还是要等待央行会议的结论，以及台湾中油公司债标售结果出炉后，才能判断台债接下来的走势。此外，下周四20年增额券102/8R要开始发行前交易，是否会让长券偏多的气氛改变，也是观察重点。

“看央行会说什么，若是跟着美国宽松政策久一点，1.80%(10年券殖利率)就是今年高点。”一证券商交易员说。

另一银行交易员则称，要观察央行总裁对美联储仍维持每月850亿美元购债规模的看法，以及下半年CPI在电价调高后的可能走向，此外，两年期定存单是否常态性发行，以及额度是否提高，都会是市场关注的焦点。

美国公债价格周三连升第四个交易日，此前楼市和耐久财订单数据支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松货币政策前景。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币

)

5 102/11 +0.15 1.1215 1.1060-1.1220 75.5

10 102/10 -1.15 1.6270 1.6136-1.6300 144.0

总额130.5亿台币的台湾中油公司债即将在明日投标，此为美联储宣布仍维持既有购债规模、债市殖利率回档下修后的首档公司债标售。交易员表示，标售结果可以做为实质买盘是否重返公司债初级市场的观察指标，也将牵动公债次级交易走向。

“之前台积电 、台电公司债都截标，现在环境变了，不晓得还会不会截。”一证券商交易员说。

另一证券商交易员也表示，虽然近期公债长券端都有零星的成交，且殖利率也一路向下，但毕竟还不能当成实质买盘重返市场的有力佐证，藉由台湾中油公司债的标售，或许可以测试出实质买盘对公司债的需求有多大。

台湾大型国营事业--台湾中油 周五(27日)将招标五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.45-1.50%、1.65-1.70%与1.85-1.90%。

年期 期别 收盘价

30 102/9 没有成交

20 102/8 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/10 1.6270

5 102/2 没有成交