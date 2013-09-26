台湾债市：10年券殖利率近1.60%遇压，观望央行会议与中油债标售

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 10年券殖利率因美债走多及台股下跌收低，但近1.60%压力大
* 观望央行总裁对美联储维持现行购债规模的看法
* 等待中油公司债标售结果，寻求实质买盘是否归队的佐证
路透台北9月26日 - 台湾10年期公债102/10 殖利率周四收低。盘初在美债殖利率连四日走低及台股下跌利多带动下再创波段低点，不过邻近1.60%关卡追价力道不足，且有央行即将召开理监事会议的变数，使得殖利率跌幅略有收敛。
交易员表示，债市气氛略有利于多方，不过还是要等待央行会议的结论，以及台湾中油公司债标售结果出炉后，才能判断台债接下来的走势。此外，下周四20年增额券102/8R要开始发行前交易，是否会让长券偏多的气氛改变，也是观察重点。
“看央行会说什么，若是跟着美国宽松政策久一点，1.80%(10年券殖利率)就是今年高点。”一证券商交易员说。
另一银行交易员则称，要观察央行总裁对美联储仍维持每月850亿美元购债规模的看法，以及下半年CPI在电价调高后的可能走向，此外，两年期定存单是否常态性发行，以及额度是否提高，都会是市场关注的焦点。
美国公债价格周三连升第四个交易日，此前楼市和耐久财订单数据支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松货币政策前景。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币
)
5 102/11 +0.15 1.1215 1.1060-1.1220 75.5
10 102/10 -1.15 1.6270 1.6136-1.6300 144.0
总额130.5亿台币的台湾中油公司债即将在明日投标，此为美联储宣布仍维持既有购债规模、债市殖利率回档下修后的首档公司债标售。交易员表示，标售结果可以做为实质买盘是否重返公司债初级市场的观察指标，也将牵动公债次级交易走向。
“之前台积电 、台电公司债都截标，现在环境变了，不晓得还会不会截。”一证券商交易员说。
另一证券商交易员也表示，虽然近期公债长券端都有零星的成交，且殖利率也一路向下，但毕竟还不能当成实质买盘重返市场的有力佐证，藉由台湾中油公司债的标售，或许可以测试出实质买盘对公司债的需求有多大。
台湾大型国营事业--台湾中油 周五(27日)将招标五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.45-1.50%、1.65-1.70%与1.85-1.90%。
年期 期别 收盘价
30 102/9 没有成交
20 102/8 没有成交
15 102/1 没有成交
10 102/10 1.6270
5 102/2 没有成交
2 102/7 0.7100 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编