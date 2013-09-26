中国金属：习近平访问印尼期间，多家中国镍企将签订镍冶炼项目

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透雅加达9月26日 - 数名企业高层人士指出，中国国家主席习近平下周前往印尼展开国事访问期间，预计至少有四个中方参与支持的印尼镍冶炼项目将会定案，其中包括一个至少价值30亿美元的项目。
印尼为全球最大镍矿石出口国，由于预定2014年将实施矿石出口禁令，今年镍矿石出口已见增加。
中国国家主席习近平10月2-3日将会晤印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)，两国元首料将签署一项数十亿美元的经济双边合作协议。
“有七八家中国镍企已经投入在印尼兴建镍冶炼厂，”中国罕王 总裁潘国成本周在一场金属会议场边向路透表示。
“只有三四家公司已经开始建厂，”潘国成称。(完) (编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编