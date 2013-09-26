版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 15:31 BJT

韩国债市：回吐稍早升幅收低，因缺乏推动进一步上涨的因素

路透首尔9月26日 - 韩国公债价格周四下跌，回吐稍早受外国投资者带动的涨幅。市场人士表示，这是因当地市场投资者认为缺乏进一步推高价格的刺激因素。

韩国股市 上涨也打压债市人气。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)上升6个基点，报3.46%。三年期公债12月期约收低0.06点，至105.77。

今日收盘价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货 * 105.77 105.83

10年期公债收益率 3.46% 3.40%

五年期公债收益率 3.09% 3.06%

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐