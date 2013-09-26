韩国债市：回吐稍早升幅收低，因缺乏推动进一步上涨的因素

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透首尔9月26日 - 韩国公债价格周四下跌，回吐稍早受外国投资者带动的涨幅。市场人士表示，这是因当地市场投资者认为缺乏进一步推高价格的刺激因素。
韩国股市 上涨也打压债市人气。
指标10年期政府公债收益率(殖利率)上升6个基点，报3.46%。三年期公债12月期约收低0.06点，至105.77。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.77 105.83
10年期公债收益率 3.46% 3.40%
五年期公债收益率 3.09% 3.06%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 高琦)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编