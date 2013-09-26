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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 15:32 BJT

亚洲橡胶：东京期胶受日圆贬值推动小涨，油价趋疲抑制涨幅

美元兑日圆周四在亚洲盘上涨，受日本政府可能祭出进一步公司税改革举措的希望推升，尽管美国预算僵局抑制美元兑其他货币走势。

布兰特原油期货周四跌向108美元，因伊朗表示希望与主要强国启动谈判，让市场寄望就解决伊朗核计画争议能取得进展。

交易员表示，TOCOM胶价料在275-280日圆的狭幅区间波动，因缺乏推动胶价突破主要阻力位280日圆水准的正面因素。

上海期交所主力1月期胶合约 涨35元人民币，收报每吨20,620元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 孙茉莉)

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