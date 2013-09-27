《台湾金融市场一周展望》升息时点尚远债市可望止血，股汇将陷入涨多整理格局

* 多杀多台债殖利率急弹、营建股收黑

* 短线台股看个股表现，大盘将稍事整理

* 下周台币兑美元主要区间估在29.530-29.680

* 10年券殖利率102/10主交投暂看在1.65-1.75%

* 货市在季底过后，短率将逐步回软

记者 詹静宜

路透台北9月27日 - 台湾央行总裁本周”小心利率风险”的一句话掀起债市一阵多杀多的波澜。但多数金融均对央行升息的时点并未修改，预估升息时机将落在明年下半年，下周债市应可止稳。

美国量化宽松(QE)出乎市场意料之外并未在9月启动退场机制，本周股、汇市联袂落后补涨，补足中秋连假期间应有的涨幅。展望下周进入上市公司月营收公布高峰，市场人士普遍预料短线股汇将陷入涨多整理格局。

台湾央行上日决议维持利率不变后，而根据路透周五采访八家金融机构，多数均对央行升息的时点并未修改，仅有一家金融机构预估，央行最快将在12月底即开始启动升息循环。

国泰投信总经理张雍川表示，短线台股终将回归基本面，而台湾基本面仅是温和复苏，复苏脚步并未加快、步伐并未加大，台股将呈现缓涨格局，不会一飞冲天。

“营收公布将使台股下周以个股表现为主!”他说。

他并称，重量级个股营收好坏将牵动个股表现，但对大盘影响则有限，台股短线涨幅已高，将在目前价位8,200点附近盘整，但随着全球经济逐渐改善，台股指数跌也跌不下去。

永丰金证券副总经理柯孟聪认为，升息对短线台股表现比较负面，类股部分对银行、寿险较为正面，营建股则因承受贷款压力，市场偏向负面看待。

他表示，下周即将迈入10月份，一般多头都走到9月份，预估接下来将面临长多回档修正，短线指数主要区间落在8,050-8,250点，上下两百点区间震荡。

统一投信基金管理部经理朱文燕分析称，央行总裁彭淮南暗示升息，主要是呼应美国联准会提醒市场“钱早晚都要收回”，他透过口头警告，以遏止投资客炒作房市。由于央行升息脚步向来跟随美国，预估短期不致有实际升息动作，但会在房贷市场产生心理压力。对台股影响为局部，股价首先受冲击的是推案区在市中心以外的二线营建股，银行股亦会承压。

观察外资动向，朱文燕说，9月以来外资连续买超台股，推升大型电子权值股强势上涨，但本周已有放缓，显示目前投资人处在戒慎恐惧状态，正面而言不易有泡沫，预判下周大盘狭幅盘整机率高，密切观注10月后公布的营收，为个股表现转折点。

国际因素方面，保德信投信国内投资组主管叶献文指出，上周美国公开市场委员会(FOMC)并未宣布量化宽松退场，虽然让市场暂时松一口气，却也凸显出美国经济复苏脚步不如预期。景气面疑虑，加上10月中旬美国将面临债务上限协商能否顺利落幕，两者皆牵动国际股市短线不确定性增加，为台股后市增添变数。

**台债殖利率急弹**

受央行总裁言论影响，台债殖利率周五明显弹升，五年期及10年期主流券殖利率全线走扬。交易员指出，10年券殖利率本周向下测试1.60%压力关卡不过，本已酝酿向上弹升，央行总裁的一席谈话，虽然各方解读不同，但也让卖压提前释出。

下周一由于是季底，各家金融机构多希望平稳度过，因此只要今晚美债殖利率没有大弹，预料台债走势应可止稳。

下周10年期指标公债102/10 殖利率主要区间暂看在1.65-1.75%、五年新券102/11 发行前交易殖利率则看在1.15-1.25%。

另外，周五适逢130.5亿台币的中油公司债标售，实质买盘可能受到央行消息而趋于保守，若发行者不截标，得标利率不排除向预期区间上方靠拢，对下周公债的交易将产生牵动。

一票券商交易员称，媒体报导与市场的反应令他讶异。“长期利率不会永远维持不变，这就是暗示升息吗?”

另一证券商交易主管则表示，央行总裁是看到了低利率政策的负面影响大于正面影响，因过高的房地产价格令民间消费萎缩，房贷支出占所得比重太高对银行也是风险。

不过他们认为，央行总裁释出了一项讯息，就是美国一旦升息，台湾应该会跟进，只不过美国恐怕要等到明年下半年才有升息机会。

央行总裁彭淮南昨日松口将每个月例行发行两年期存单。一证券商交易主管提醒称，美国QE退场与升息是两件事，QE退场还不致让台湾升息，但台湾央行应该会采行增发长天期NCD以为因应。

“也许今年底或明年上半年，两年期定存单的每月发行量增加到500-1,000亿台币，届时就会牵动短期利率走扬。”他说。

交易员也提及，下周四20年增额券102/8R将开始发行前交易，这是否会影响本周以来长券端殖利率逐步下移的偏多走势，也是观察重点。

台湾大型国营事业--台湾中油周五(27日)将招标五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.45-1.50%、1.65-1.70%与1.85-1.90%。

**美国预算僵局未解，台币延续盘整格局**

台币兑美元 本周开盘后，落后补涨上周假期间美国公开市场委员会(FOMC)意外决议暂不减少购债规模的消息，但周一单一交易日一次涨抵满足点后，此后四个交易日即陷入区间横盘整理，实质交投高低区间约落在29.505-29.600区间，显示市场暂无方向。

展望下周，市场交易员认为台币仍将延续本周区间盘整的格局，因主导全球金融市场的美国政策前景并不确定。特别是10月中旬美国又将面临预算僵局难解问题，市场在不确定性充斥之际，交易盘倾向不过份押注，令汇价的波动度受限。

不过考量下周一季底出口商的美元卖压若消化完毕，外资又没有重拾此前连续20日买超台股的汇入力道，将令台币在区间内有略略走贬压力，波动区间或拉大至29.530-29.680间。

“下周没有什么特殊的消息，主要还是看国际美元走势，但如果美元卖盘缺乏，台币就有可能弱一点。”一本地银行交易员说。

在其他变数方面，与台币连动度最高的韩元 走势仍是场中观察的重点。近来韩元同样陷于盘整，不过如果下周中国公布9月PMI数据持续亮丽，中国经济复苏的题材可望同样给予韩元及台币支撑力道，但影响不会太大，因美国经济仍是汇市最重要的指标。

**季底过后短率料回软**

本周货币市场受到季底资金紧缩效应影响，短率区间高位略有走扬，资金调度人士表示，由于下周一是9月底的最后一日，预估季底很多银行不能做拆出、买票，因此紧缩效应最被彰显，短率有扬升压力，但幅度不会大；季底过后，短率走势将回软，一周拆款利率区间高位亦将略见回档。

短票利率方面，季底之际因资金稍少而有所扬升，预料下周二在度过季底之后，利率将缓步回跌，甚至也不排除周四提存期最后一天过后，短票利率继续微幅下滑，因短期资金尚无紧俏的势头。

至于上日央行的理监事会议，多数银行业人士认为，央行维持利率不变，不少银行预期央行明年中以后升息的可能性大增，这个预期可能率先反映在央行一年及二年期存单标售上。

“既然如此，那投标长天期的存单就会更谨慎了。”一本地民营银行资金调度人士说。

此外，近期台币的走势相当强劲，央行总裁彭淮南也承认“感受到相当的压力”，本地银行资金调度人士指出，整体而言外商银行的资金水位确有上升，但也还是多缺不一，并非一面倒的多钱。