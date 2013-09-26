金属期市：伦敦期铜由盘初跌势转升，中国需求提供支撑

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“电缆和消费产品等部分终端用户，他们的季节性需求正在回温，因为工厂已开始为耶诞季节生产。”北京CRU分析师Chunlan Li说。
“不过整体需求是稳定的...而供应正以稳定速度增加中。我认为在LME周来临之前价格应该会保持稳定，投资人会先观望其发展。”她说。她指的是10月份的重要行业会议。
0716GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.7%至每吨7,248美元，盘中曾触及7,169.50美元的低点。
铜价本周交投在7,120-7,260美元的窄幅区间，交易员说，技术图形显示价格可能测试下档支撑位。
上海期交所期铜主力12月合约 收高1.1%至每吨52,280元人民币。
芝加哥金属回收商Keywell LCC称因镍价及不锈钢需求均疲软，已申请破产保护，反映出镍市所遭遇的艰困情况。根据法庭文件，该公司可能将出售给一家较大型的同业对手。
镍价 今年以来下跌将近20%，是表现最差的LME金属。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编