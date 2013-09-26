金属期市：伦敦期铜由盘初跌势转升，中国需求提供支撑

“电缆和消费产品等部分终端用户，他们的季节性需求正在回温，因为工厂已开始为耶诞季节生产。”北京CRU分析师Chunlan Li说。

“不过整体需求是稳定的...而供应正以稳定速度增加中。我认为在LME周来临之前价格应该会保持稳定，投资人会先观望其发展。”她说。她指的是10月份的重要行业会议。

0716GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.7%至每吨7,248美元，盘中曾触及7,169.50美元的低点。

铜价本周交投在7,120-7,260美元的窄幅区间，交易员说，技术图形显示价格可能测试下档支撑位。

上海期交所期铜主力12月合约 收高1.1%至每吨52,280元人民币。

芝加哥金属回收商Keywell LCC称因镍价及不锈钢需求均疲软，已申请破产保护，反映出镍市所遭遇的艰困情况。根据法庭文件，该公司可能将出售给一家较大型的同业对手。

镍价 今年以来下跌将近20%，是表现最差的LME金属。(完)

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