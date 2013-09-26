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货币新闻 | 2013年 9月 26日 星期四 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--9月26日

路透伦敦9月26日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          545,625          -1,925
    锡           13,625            持平
    铅          241,725          -1,775
    锌          972,100          -3,000
    铝        5,392,725          -8,275
    镍          226,278            +852
    铝合金       63,220            持平
    NASAAC      110,080             -60
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据            库存分布                  品种          库存数据          库存分布
 铜    MCU-STOCKS        <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅            MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS        <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡            MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS        <0#MZNSTX-LOC-GRD>        铝合金        MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS        <0#MNISTX-LOC-GRD>        NASAA         MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 田建华)

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