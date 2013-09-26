表格：LME金属库存最新变化--9月26日

标题新闻：美国众议院共和党领袖麦卡锡表示仍打算废除和替换奥巴马医保，直到取得成功
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路透伦敦9月26日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 545,625 -1,925 锡 13,625 持平 铅 241,725 -1,775 锌 972,100 -3,000 铝 5,392,725 -8,275 镍 226,278 +852 铝合金 63,220 持平 NASAAC 110,080 -60 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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