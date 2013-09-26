路透基点：中国南方航空敲定2.23亿美元贷款，用于两架波音梦幻客机

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透9月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国南方航空已经敲定总计约2.23亿美元的两笔融资案，用于两架波音787梦幻客机。
中国银行广东省分行牵头安排两笔贷款，每笔都是1.116亿美元，年期为10年。中国进出口银行亦加入该案。
两笔贷款的利率都是较三个月或六个月Libor加码240个基点。
贷款是通过特殊投资载体--天顺（天津）飞机租赁有限公司和天丰（天津）飞机租赁有限公司来借入。
天顺的那笔贷款于9月18日签署。中国银行和中国进出口银行分别承贷6,600和4,560万美元。另一笔贷款将于下个月签署。
消息人士称，一架飞机将于10月交付。
南方航空在今年6月曾获得一笔2.3888亿美元的12年定期贷款，用于四架波音的B737-800飞机和三架空客的A320-200飞机。德国商业银行、澳洲联邦银行和中国工商银行是此案的牵头行。
南方航空曾在去年12月宣布将寻求大笔商业贷款，以支持其斥资19亿美元购买10架空客A330-300飞机的大单。这些飞机将在2014到2016年期间交付。（完）
(编译 高琦 审校 隋芬)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编