路透基点：中国南方航空敲定2.23亿美元贷款，用于两架波音梦幻客机

路透9月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国南方航空已经敲定总计约2.23亿美元的两笔融资案，用于两架波音787梦幻客机。

中国银行广东省分行牵头安排两笔贷款，每笔都是1.116亿美元，年期为10年。中国进出口银行亦加入该案。

两笔贷款的利率都是较三个月或六个月Libor加码240个基点。

贷款是通过特殊投资载体--天顺（天津）飞机租赁有限公司和天丰（天津）飞机租赁有限公司来借入。

天顺的那笔贷款于9月18日签署。中国银行和中国进出口银行分别承贷6,600和4,560万美元。另一笔贷款将于下个月签署。

消息人士称，一架飞机将于10月交付。

南方航空在今年6月曾获得一笔2.3888亿美元的12年定期贷款，用于四架波音的B737-800飞机和三架空客的A320-200飞机。德国商业银行、澳洲联邦银行和中国工商银行是此案的牵头行。

南方航空曾在去年12月宣布将寻求大笔商业贷款，以支持其斥资19亿美元购买10架空客A330-300飞机的大单。这些飞机将在2014到2016年期间交付。（完）