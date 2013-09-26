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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 16:35 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3506      1.3525       -0.14       +2.36      1.3194
 美元/日圆                            98.89       98.42       +0.48      +14.01       86.74
 欧元/日圆                           133.58      133.13       +0.34      +16.71      114.45
 美元/瑞郎                           0.9100      0.9090       +0.11       -0.60      0.9155
 英镑/美元                           1.6078      1.6078       +0.00       -1.06      1.6251
 美元/加元                           1.0315      1.0312       +0.03       +3.97      0.9921
 澳元/美元                           0.9390      0.9366       +0.26       -9.65      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8286      0.8237       +0.59       +0.04      0.8283
 欧元/瑞郎                           1.2293      1.2296       -0.02       +1.81      1.2075
 欧元/英镑                           0.8399      0.8410       -0.13       +3.51      0.8114
 欧元/瑞典克朗                       8.6673      8.6775       -0.12       +1.04      8.5777
 美元/挪威克朗                       6.0039      6.0052       -0.02       +7.93      5.5630
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 隋芬)

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