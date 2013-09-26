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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 16:20 BJT

英国个股：保诚旗下子公司拟以最多1.22亿美元出清其在台湾玉山金控持股

路透香港9月26日 - 直接知悉内情的消息人士周四表示，英国保险商保诚 旗下部门计划出清其在台湾玉山金控 的剩余持股，以筹资最多1.22亿美元。

这位消息人士说，保诚透过旗下保诚人寿保险股份有限公司(PCA Life Assurance)拟出售1.873亿股玉山金控股票，价格区间在每股19.05-19.20台币。这相当于周四收盘价19.80台币折价最高幅度3.8%。

花旗集团 获聘为本项交易的唯一簿记行。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)

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