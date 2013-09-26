英国个股：保诚旗下子公司拟以最多1.22亿美元出清其在台湾玉山金控持股

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港9月26日 - 直接知悉内情的消息人士周四表示，英国保险商保诚 旗下部门计划出清其在台湾玉山金控 的剩余持股，以筹资最多1.22亿美元。
这位消息人士说，保诚透过旗下保诚人寿保险股份有限公司(PCA Life Assurance)拟出售1.873亿股玉山金控股票，价格区间在每股19.05-19.20台币。这相当于周四收盘价19.80台币折价最高幅度3.8%。
花旗集团 获聘为本项交易的唯一簿记行。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编