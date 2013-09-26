中国债市：上交所发布国债预发行试点办法，节后正式启动已无大碍

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透上海9月26日 - 中国上海证券交易所周四下午发布国债预发行相关试点办法，开闸国债预发行业务，这意味着此前披露的国债预发行业务将于10月10日正式启动的进程，已无大碍。
刊登在交易所网站《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司国债预发行（试点）交易及登记结算业务办法》显示，国债预发行交易采用竞价交易方式，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:00为连续竞价时间，大宗交易方式暂不实施。
《办法》第二十条规定的国债预发行交易履约保证金比例暂定为10%；《办法》第三十三条规定的证券交收不足的补偿金标准，暂定为证券交收不足部分面值的千分之一。
另外，由于承销商分销的债券不进行预发行交割，办法也表示国债承销团成员在开展国债预发行交易的国债招标日12:30前，应当向上交所提交该期国债在上交所市场的场外分销计划量。
财政部今年3月下旬发布通知，决定开展国债预发行试点，随后并将七年期记账式国债作为首批开始预发行试点的券种。
债券市场另一重要事件--国债期货，在时隔18年后，今年9月上旬重新登上舞台，针对品种为五年期国债，至今运行较为平稳。(完) (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编