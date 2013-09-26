中国债市：上交所发布国债预发行试点办法，节后正式启动已无大碍

路透上海9月26日 - 中国上海证券交易所周四下午发布国债预发行相关试点办法，开闸国债预发行业务，这意味着此前披露的国债预发行业务将于10月10日正式启动的进程，已无大碍。

刊登在交易所网站《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司国债预发行（试点）交易及登记结算业务办法》显示，国债预发行交易采用竞价交易方式，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:00为连续竞价时间，大宗交易方式暂不实施。

《办法》第二十条规定的国债预发行交易履约保证金比例暂定为10%；《办法》第三十三条规定的证券交收不足的补偿金标准，暂定为证券交收不足部分面值的千分之一。

另外，由于承销商分销的债券不进行预发行交割，办法也表示国债承销团成员在开展国债预发行交易的国债招标日12:30前，应当向上交所提交该期国债在上交所市场的场外分销计划量。

财政部今年3月下旬发布通知，决定开展国债预发行试点，随后并将七年期记账式国债作为首批开始预发行试点的券种。