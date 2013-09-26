台湾汇市：台币/美元略收高，方向不明以拖待变

* 进出口商买卖需均衡

* 外资双向抛补

* 明日区间估落在29.520-29.600

路透台北9月26日 - 台币兑美元 周四微幅收高1.7分。在国际汇市走势不明的情况下，台币今日交投以实质抛补为主，进出口商的买汇/卖汇需求大致均衡，外资也双向抛补，台币汇价微幅往升值方向移动但仍不脱上日区间。

汇银人士指出，包括韩元 等主要货币今日在亚洲时段的位移不大，整体而言市场尚未能确认美国后续财政问题及美国联邦储备理事会(FED)对宽松政策(QE)退场的时程，使得市场气氛趋于谨慎，不愿多所押注。

〞现在方向很乱，外资一下买、一下卖...今天大部分都是实质需求。〞一本地银行交易员说。

交易员指出，今日台股 虽然重挫1.2%，但外资仅小幅卖超台股，对汇市的影响不大，外资看来会暂时安静一段时间，待之后美国的变数厘清。

而在进出口商部分，出口商仍有接近季底的抛汇需求，在29.560-29.570附近有意愿抛汇，提供台币支撑；进口商在29.530附近亦有买汇需求，若隔夜国际汇市没有太大变化，料台币明日仍延续盘整格局，暂估29.520-29.600间波动。

台股周四收跌1.2%，报8,184.68点。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股结束此前连续20日买超，于台股卖超0.25亿台币。

今日台币实质交易区间在29.545-29.575，上日的主要成交区间约在29.565-29.605。

路透最新的调查显示，美联储意外维持货币刺激举措规模不变之后，投资者对多数亚洲货币的多头押注增加，人民币多头仓位创三个多月最高，韩元多仓亦增至八个月高位。 台币也连续四周呈现多仓较高的情况。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价较上日微幅加深；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.510/530附近，仍呈现方向不明的态势。

美元兑日圆周四在亚洲盘上涨，受日本政府可能祭出进一步公司税改革举措的希望推升，尽管美国预算僵局抑制美元兑其他货币走势。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公司 29.673 29.690 29.535-29.690 29.690 7.09 8.94

元太外汇经纪公司 29.635 29.640 29.543-29.640 29.640 3.35 2.43

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