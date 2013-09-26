台湾汇市：台币/美元略收高，方向不明以拖待变

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 进出口商买卖需均衡
* 外资双向抛补
* 明日区间估落在29.520-29.600
路透台北9月26日 - 台币兑美元 周四微幅收高1.7分。在国际汇市走势不明的情况下，台币今日交投以实质抛补为主，进出口商的买汇/卖汇需求大致均衡，外资也双向抛补，台币汇价微幅往升值方向移动但仍不脱上日区间。
汇银人士指出，包括韩元 等主要货币今日在亚洲时段的位移不大，整体而言市场尚未能确认美国后续财政问题及美国联邦储备理事会(FED)对宽松政策(QE)退场的时程，使得市场气氛趋于谨慎，不愿多所押注。
〞现在方向很乱，外资一下买、一下卖...今天大部分都是实质需求。〞一本地银行交易员说。
交易员指出，今日台股 虽然重挫1.2%，但外资仅小幅卖超台股，对汇市的影响不大，外资看来会暂时安静一段时间，待之后美国的变数厘清。
而在进出口商部分，出口商仍有接近季底的抛汇需求，在29.560-29.570附近有意愿抛汇，提供台币支撑；进口商在29.530附近亦有买汇需求，若隔夜国际汇市没有太大变化，料台币明日仍延续盘整格局，暂估29.520-29.600间波动。
台股周四收跌1.2%，报8,184.68点。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股结束此前连续20日买超，于台股卖超0.25亿台币。
今日台币实质交易区间在29.545-29.575，上日的主要成交区间约在29.565-29.605。
路透最新的调查显示，美联储意外维持货币刺激举措规模不变之后，投资者对多数亚洲货币的多头押注增加，人民币多头仓位创三个多月最高，韩元多仓亦增至八个月高位。 台币也连续四周呈现多仓较高的情况。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价较上日微幅加深；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.510/530附近，仍呈现方向不明的态势。
美元兑日圆周四在亚洲盘上涨，受日本政府可能祭出进一步公司税改革举措的希望推升，尽管美国预算僵局抑制美元兑其他货币走势。
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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
元 亿美元
报价 台北外汇经纪公司 29.673 29.690 29.535-29.690 29.690 7.09 8.94
元太外汇经纪公司 29.635 29.640 29.543-29.640 29.640 3.35 2.43
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.240/-0.225 -0.225/-0.205 (完)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编