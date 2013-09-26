路透基点：两家银行加入茂业国际2亿美元贷款案

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透9月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，两家银行已经加入了连锁百货运营商茂业国际的三年期2亿美元定期贷款案。
消息人士称，这两家银行在一般银团组建阶段承诺提供3,000万美元贷款。与此同时，还有逾15家银行正在等待额度批准。
独一簿记行德意志银行在本月稍早发起了该笔贷款的银团组建。
这笔分期偿还贷款的利率是较三个月期Libor加码310个基点。承贷3,000万美元或以上者享有最高收益，有150个基点的前端费用。
本贷款有两年宽限期，将分三期每半年不等额偿还，摊还比例为20%、25%和55%。
根据该公司网站，茂业国际在中国境内18个省份运营着38家百货公司。茂业国际在香港挂牌，市值约为76.3亿港元。(完)
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编