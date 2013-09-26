路透基点：两家银行加入茂业国际2亿美元贷款案

路透9月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，两家银行已经加入了连锁百货运营商茂业国际的三年期2亿美元定期贷款案。

消息人士称，这两家银行在一般银团组建阶段承诺提供3,000万美元贷款。与此同时，还有逾15家银行正在等待额度批准。

独一簿记行德意志银行在本月稍早发起了该笔贷款的银团组建。

这笔分期偿还贷款的利率是较三个月期Libor加码310个基点。承贷3,000万美元或以上者享有最高收益，有150个基点的前端费用。

本贷款有两年宽限期，将分三期每半年不等额偿还，摊还比例为20%、25%和55%。

根据该公司网站，茂业国际在中国境内18个省份运营着38家百货公司。茂业国际在香港挂牌，市值约为76.3亿港元。(完)