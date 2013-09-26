《全球汇市》美元/日圆上扬，但美国预算僵局抑制美元升势

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3506 1.3525 -0.14 +2.36 1.3194 美元/日圆 98.94 98.42 +0.53 +14.07 86.74 欧元/日圆 133.64 133.13 +0.38 +16.77 114.45 美元/瑞郎 0.9099 0.9090 +0.10 -0.61 0.9155 英镑/美元 1.6037 1.6078 -0.26 -1.32 1.6251 美元/加元 1.0317 1.0312 +0.05 +3.99 0.9921 澳元/美元 0.9387 0.9366 +0.22 -9.68 1.0393 新西兰元/美元 0.8279 0.8237 +0.51 -0.05 0.8283 欧元/瑞郎 1.2292 1.2296 -0.03 +1.80 1.2075 欧元/英镑 0.8419 0.8410 +0.11 +3.76 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.6648 8.6775 -0.15 +1.02 8.5777 美元/挪威克朗 5.9997 6.0052 -0.09 +7.85 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 侯向明)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编