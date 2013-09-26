台湾央行：共发行3,960.4亿台币存单，发行余额增1.5亿

标题新闻：美国众议院共和党领袖麦卡锡表示仍打算废除和替换奥巴马医保，直到取得成功
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路透台北9月26日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,960.4亿台币存单，相较存单到期3,958.9亿台币，存单发行余额增1.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,906.9
91天期 0.93 38.0
182天期 1.05 15.5
央行上日共发行1,619亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,420.65亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为399亿台币，累计超额准备为1,979亿，加计前期1%的超额准备为2,768亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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