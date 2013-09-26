台湾央行：共发行3,960.4亿台币存单，发行余额增1.5亿

路透台北9月26日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,960.4亿台币存单，相较存单到期3,958.9亿台币，存单发行余额增1.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,906.9

91天期 0.93 38.0

182天期 1.05 15.5

央行上日共发行1,619亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,420.65亿台币。