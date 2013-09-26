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货币新闻 | 2013年 9月 26日 星期四 16:54 BJT

中国公开市场：央行周四到期续做49亿元三年期央票，利率持稳在3.50%

路透北京9月26日 - 中国人民银行周四公告称，当日到期续做了49亿元人民币三年期央票，利率继续持稳在3.50%。

央行公告显示，今日到期续做的标的券为周五(27日)到期的1001084券，到期规模为50亿元。据此计算，今日续发行规模占央票到期量的比例为98%。

今年7月以来央行公开市场续做到期央票的明细如下：

操作日 金额 期限 续做利率 原到期量 续做占比

(亿元) (亿元)

===========================================================

7/15 1,103 三年 3.37% 1,600 69%

7/29 735 三年 3.50% 850 86%

8/12 755 三年 3.50% 860 88%

8/26 515 三年 3.50% 800 64%

9/9 851 三年 3.50% 1,000 85%

9/26 49 三年 3.50% 50 98%

中国央行在2013年第二季度货币政策执行报告中表示，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。 (完)

参看操作详情，可点选中国人民银行网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)

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