更新版 1-中国汇市：尾盘购汇浮现令人民币收贬，长假前结购汇持续升温

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 人民币即期收跌，尾盘购汇再次出击 * 中间价中止前两日弱势后走升，距离历史高点仅一步 * 十一长假前结购汇持续升温，成交额处于数月来高位 * 但整体结购汇仍相对均衡，预计汇市整体格局维稳 (新增评论和收盘报价) 路透北京9月26日 - 人民币兑美元即期 周四收跌，与中间价小幅上扬相左，主因尾盘购汇再次 浮现。临近十一长假，结购汇持续升温，全天交易额达到220亿美元，为最近数月来的较高位置，尤其是午后 购汇盘再次出击，市场价逆转早盘升势而以收跌告终，最终回守6.12元。 交易员称，临近月末，加上长假因素，今日结购汇盘非常多，尤其是临近收盘，一家中资大行购汇盘涌出 ，推动市场价最终回守6.12元。 “快过节了，无心交易。...客盘量挺大的，但也比较均衡，没形成什么方向。”上海一股份制行交易员 称。 中间价中止此前两天弱势后小幅上扬，距离汇改后的新高价位仅一步之遥。另一家股份制行交易员称，汇 市延续此前已维持一个多月的维稳行情，尽管中间价跟随隔夜美元小幅上升，但交易价仍无动于衷，继续在6. 12元附近窄幅波动。 前述交易员并称，最近的行情证明，汇市很难往下，也不会往上走，基本上就在这个位置盘整，而交易价 格维稳，交易价格与中间价距离拉窄，以及CNY和CNH价格趋近这些现象都应该符合监管层的意愿。 他并称，汇市应该会继续持稳，下一步要关注的就是十八届三中全会了。 全球汇市中美元兑日圆周四在欧洲盘上涨，因据闻日本政府可能进一步祭出公司税改革举措，这推升美元 ，尽管美国预算僵局抑制美元兑其他货币走势。。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及 离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1214 6.1200 -0.02% 中间价 6.1477 6.1497 0.03% 成交额 220亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.47% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 30 6.1185 6.1215 2013年来即期升贬值幅度 1.78% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C 700 FXS> 离岸人民币市场,北京时间16:58 今日 上日 1年期NDF 6.1949/83 6.1950 CNH即期 6.1178/92 6.1163 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇 率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编