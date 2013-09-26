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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 17:05 BJT

更新版 1-中国汇市：尾盘购汇浮现令人民币收贬，长假前结购汇持续升温

* 人民币即期收跌，尾盘购汇再次出击
    * 中间价中止前两日弱势后走升，距离历史高点仅一步
    * 十一长假前结购汇持续升温，成交额处于数月来高位
    * 但整体结购汇仍相对均衡，预计汇市整体格局维稳

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京9月26日 - 人民币兑美元即期 周四收跌，与中间价小幅上扬相左，主因尾盘购汇再次
浮现。临近十一长假，结购汇持续升温，全天交易额达到220亿美元，为最近数月来的较高位置，尤其是午后
购汇盘再次出击，市场价逆转早盘升势而以收跌告终，最终回守6.12元。
        
    交易员称，临近月末，加上长假因素，今日结购汇盘非常多，尤其是临近收盘，一家中资大行购汇盘涌出
，推动市场价最终回守6.12元。
    
    “快过节了，无心交易。...客盘量挺大的，但也比较均衡，没形成什么方向。”上海一股份制行交易员
称。
 
    中间价中止此前两天弱势后小幅上扬，距离汇改后的新高价位仅一步之遥。另一家股份制行交易员称，汇
市延续此前已维持一个多月的维稳行情，尽管中间价跟随隔夜美元小幅上升，但交易价仍无动于衷，继续在6.
12元附近窄幅波动。
        
    前述交易员并称，最近的行情证明，汇市很难往下，也不会往上走，基本上就在这个位置盘整，而交易价
格维稳，交易价格与中间价距离拉窄，以及CNY和CNH价格趋近这些现象都应该符合监管层的意愿。
    
    他并称，汇市应该会继续持稳，下一步要关注的就是十八届三中全会了。
    
    全球汇市中美元兑日圆周四在欧洲盘上涨，因据闻日本政府可能进一步祭出公司税改革举措，这推升美元
，尽管美国预算僵局抑制美元兑其他货币走势。。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及
 离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                            
 在岸市场人民币兑美元                   今日          上日         升贬
           即期成交价格               6.1214         6.1200       -0.02%
                 中间价               6.1477         6.1497        0.03%
           成交额                    220亿美元                       
                                                                     
         日内相对于中间价最大波幅  0.47% (上限±1     日高         日低
                                         %)                    
               日内波动幅度(pips)        30          6.1185       6.1215
           2013年来即期升贬值幅度      1.78%                                
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C       700                          
                             FXS>                              
                                                                     
 离岸人民币市场,北京时间16:58           今日          上日           
            1年期NDF                 6.1949/83       6.1950          
                    CNH即期          6.1178/92       6.1163          
        
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇
率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)    

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 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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