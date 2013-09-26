更新版 1-中国汇市：尾盘购汇浮现令人民币收贬，长假前结购汇持续升温

* 人民币即期收跌，尾盘购汇再次出击 * 中间价中止前两日弱势后走升，距离历史高点仅一步 * 十一长假前结购汇持续升温，成交额处于数月来高位 * 但整体结购汇仍相对均衡，预计汇市整体格局维稳 (新增评论和收盘报价) 路透北京9月26日 - 人民币兑美元即期 周四收跌，与中间价小幅上扬相左，主因尾盘购汇再次 浮现。临近十一长假，结购汇持续升温，全天交易额达到220亿美元，为最近数月来的较高位置，尤其是午后 购汇盘再次出击，市场价逆转早盘升势而以收跌告终，最终回守6.12元。 交易员称，临近月末，加上长假因素，今日结购汇盘非常多，尤其是临近收盘，一家中资大行购汇盘涌出 ，推动市场价最终回守6.12元。 “快过节了，无心交易。...客盘量挺大的，但也比较均衡，没形成什么方向。”上海一股份制行交易员 称。 中间价中止此前两天弱势后小幅上扬，距离汇改后的新高价位仅一步之遥。另一家股份制行交易员称，汇 市延续此前已维持一个多月的维稳行情，尽管中间价跟随隔夜美元小幅上升，但交易价仍无动于衷，继续在6. 12元附近窄幅波动。 前述交易员并称，最近的行情证明，汇市很难往下，也不会往上走，基本上就在这个位置盘整，而交易价 格维稳，交易价格与中间价距离拉窄，以及CNY和CNH价格趋近这些现象都应该符合监管层的意愿。 他并称，汇市应该会继续持稳，下一步要关注的就是十八届三中全会了。 全球汇市中美元兑日圆周四在欧洲盘上涨，因据闻日本政府可能进一步祭出公司税改革举措，这推升美元 ，尽管美国预算僵局抑制美元兑其他货币走势。。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及 离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1214 6.1200 -0.02% 中间价 6.1477 6.1497 0.03% 成交额 220亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.47% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 30 6.1185 6.1215 2013年来即期升贬值幅度 1.78% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C 700 FXS> 离岸人民币市场,北京时间16:58 今日 上日 1年期NDF 6.1949/83 6.1950 CNH即期 6.1178/92 6.1163 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇 率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)