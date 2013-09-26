背景资料：香港主要人民币债券发行情况一览

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透香港9月26日 - 根据汤森路透IFR资料，中银香港本周发行的一年期人民币存款证发行利率在3.00-3.10%，建行工洲则在3.22%。
自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。
根据汤森路透旗下IFR统计，2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币。
以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期
2013.9 SK Global Chem Invest HK 9.5 4.125 3
2013.9 Total Capital SA 10.65 3.75 5
2013.6 加拿大出口发展局 1.0 2.10 1
2013.6 卡特彼勒 18.0 3.25 2
2013.5 统一中控 10.0 3.50 3
2013.5 东航海外(香港) 22.0 3.875 3
2013.5 宝龙地产 8.0 9.50 3
2013.5 花样年 10.0 7.875 3
2013.5 仁恒置地 20.0 5.375 3
2013.5 绿城中国 25.0 5.625 3
2013.5 I.T.Ltd 10.0 6.25 5
2013.4 亚洲金融 5.0 6.90 5
2013.4 金轮天地控股 6.0 11.25 3
2013.4 大唐集团 25.0 3.60 3
2013.4 丽丰控股 18.0 6.875 5
2013.4 泛海集团 5.0 6.50 5
2013.4 佳兆业 18.0 6.875 3
2013.4 新城发展 15.0 9.75 3
2013.4 德国KfW Bankengruppe 5.05 2.00 1
2013.3 雷诺汽车 7.5 4.65 3
2013.3 帝盛酒店集团 8.5 6.00 5
2013.3 金地集团 20.0 5.625 5
2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3
2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3
2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3
2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3
2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5
2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen)
(由金融机构发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期
2013.8 工银(亚洲) 4.00 3.34 1
2013.8 阿布札比国民银行香港分行 3.00 2.28 1
2013.6 韩国出入口银行 1.30 2.65 1
2013.6 印度IDBI银行 2.25 3.40 1
2013.6 世界银行 17.00 2.00 1
2013.5 澳洲国民银行 4.00 2.40 2
2013.3 中美洲经济合作银行 5.00 3.20 3
2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1
2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.40 3.25 3
Grand Cayman
2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3
2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2(reopen)
2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1
2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3
2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3
2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2
2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3
2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1
2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3(reopen)
2013.1 中银(香港) 3.0 2.90 1
2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7
2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1
2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3
Grand Cayman
2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3
2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2
2012年以前主要人民币债券发行一览表，请点选 (完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编