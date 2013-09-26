欧元债市：意大利公债收益率上涨，政治紧张情绪重燃

“明天有债券供应，且政治面动荡因素又再度出现，”一名交易商说。“如果贝鲁斯柯尼在...10月的表决中被驱逐出国会，那么他所属党派的成员准备辞职。”

意大利10年期公债收益率 上升7个基点至4.30%，和德国可比公债的利差扩大6个基点，达252个基点。

意大利公债的表现也逊于西班牙公债。西班牙10年期公债收益率 上升3个跳动点，报4.32%。

欧元区其他债券价格也下跌，因投资人将近来因多国央行审慎评论带动的债券获利了结。

德国公债期货 下跌13个跳动点，报139.81，德国10年期公债收益率 升1.1个基点，报1.78%。

KB利率策略师Mathias Van derv Jeugt称，1.80-1.82%为重要的支撑水准。

他表示若收益率持续在这个水准下，“就表示德债收益率自5月初以来展开的上行趋势暂已结束，市场进入较明显的盘整区。”(完)

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