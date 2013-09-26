汽车产业：日产将在全球召回约908,900辆汽车，因油门踏板感应器有缺陷

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透东京9月26日 - 日产汽车 周四表示，将在全球召回约908,900辆汽车，其中日本市场有764,800辆。召回原因是一油门踏板感应器存在缺陷，可能导致发动机停转。
日产汽车发言人Chris Keeffe在一份电子邮件中表示，尚无事故或受伤案例上报给该公司。
召回涉及车型为日本制造，生产时间在2004至2013年间。
美国市场方面，日产召回98,300辆汽车，其中包括英菲尼迪M型。该公司亦在包括欧洲和大洋洲等其他地区召回部分汽车。
日产表示，该油门踏板感应器可能出现不稳定的状况，或导致加速不畅；在极端情况下可能导致发动机停转。
发言人Keeffe称，日产将负责更换油门踏板和更新发动机控制程序以解决问题，用时约为90分钟。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编