中国债市：现券收益率先跌后升，逆回购短期利好难改市场谨慎心态

路透上海9月26日 - 中国银行间债市周四现券收益率先跌后升。交易员表示，稍早在央行大量逆回购驰援资金面影响下，短券收益率小幅走低，然午后又有所反弹，最终走势基本与上日持平，显示机构对季末及节后流动性仍心存忌惮，交投心态较为谨慎。

“今天上午短券(收益率)是下来了，但是下午又回来了，市场情绪还是不太稳定，”广发银行交易员李海涛表示，长券基本上是跟随短端走势，但是变化幅度比较有限。

他并认为，现券收益率这波下行行情主要因为在逆回购放量操作的影响下，机构对之前资金面预期偏紧的一种修正，接下来市场焦点应该是回到节后的资金面问题，感觉市场整体心理比较谨慎。

中国银行间市场隔夜回购加权利率再降，七及14天回购利率则上涨。交易员表示，和隔夜等短期资金相比，场内跨十一国庆节流动性仍显供不应求，尤其是可以跨过10月8日这一敏感节点的14天回购，今日再大幅上行；不过央行公开市场操作已有效提振机构信心，预期较为平稳。

“9月份的货币数据和接下来央行的态度很重要，”上海另一券商研究员认为，如果央行保持货币市场平稳，资金面节后有所宽松，现券或有些许交易机会。但考虑到当前市场交易盘参与为主，未来银行的配置需求能否得到恢复亦比较关键。

中国人民银行公开市场本周转为大额净投放。三季度末与国庆长假在即，资金在途等一度导致周初流动性偏紧，央行大额净投放扶助，缓解了机构紧张情绪，央行以量换价的策略，有效稳定了货币市场利率。

央行稍早并公告称，当日到期续做了49亿元人民币三年期央票，利率继续持稳在3.50%。对此上海一银行交易员表示，“要维持政策的延续性嘛，量也不大，估计对明日市场影响不会特别大。”

不过亦有交易员持不同看法，“央行真是不想让债市过几天好日子，这下子明天又要开始砸(抛盘)了，每次续作对市场信心影响都很大。”

剩余期限约2.9年的固息国债130017券最新成交 在3.8350%，上日尾盘为3.8100%。

中金所五年期国债期货的表现则较现券市场更为强势，收盘创上市新高，主力12月合约 收报94.572元，涨0.142元或0.15%，全日总成交5,405手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

------------------------------

今日 3.1140 4.1431

上日 3.3533 4.0290

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8230/3.7660 国债参考率报价 3.6110/3.5250 金融债参考率报价 4.4725/4.4125(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选