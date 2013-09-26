中国债市：现券收益率先跌后升，逆回购短期利好难改市场谨慎心态

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透上海9月26日 - 中国银行间债市周四现券收益率先跌后升。交易员表示，稍早在央行大量逆回购驰援资金面影响下，短券收益率小幅走低，然午后又有所反弹，最终走势基本与上日持平，显示机构对季末及节后流动性仍心存忌惮，交投心态较为谨慎。
“今天上午短券(收益率)是下来了，但是下午又回来了，市场情绪还是不太稳定，”广发银行交易员李海涛表示，长券基本上是跟随短端走势，但是变化幅度比较有限。
他并认为，现券收益率这波下行行情主要因为在逆回购放量操作的影响下，机构对之前资金面预期偏紧的一种修正，接下来市场焦点应该是回到节后的资金面问题，感觉市场整体心理比较谨慎。
中国银行间市场隔夜回购加权利率再降，七及14天回购利率则上涨。交易员表示，和隔夜等短期资金相比，场内跨十一国庆节流动性仍显供不应求，尤其是可以跨过10月8日这一敏感节点的14天回购，今日再大幅上行；不过央行公开市场操作已有效提振机构信心，预期较为平稳。
“9月份的货币数据和接下来央行的态度很重要，”上海另一券商研究员认为，如果央行保持货币市场平稳，资金面节后有所宽松，现券或有些许交易机会。但考虑到当前市场交易盘参与为主，未来银行的配置需求能否得到恢复亦比较关键。
中国人民银行公开市场本周转为大额净投放。三季度末与国庆长假在即，资金在途等一度导致周初流动性偏紧，央行大额净投放扶助，缓解了机构紧张情绪，央行以量换价的策略，有效稳定了货币市场利率。
央行稍早并公告称，当日到期续做了49亿元人民币三年期央票，利率继续持稳在3.50%。对此上海一银行交易员表示，“要维持政策的延续性嘛，量也不大，估计对明日市场影响不会特别大。”
不过亦有交易员持不同看法，“央行真是不想让债市过几天好日子，这下子明天又要开始砸(抛盘)了，每次续作对市场信心影响都很大。”
剩余期限约2.9年的固息国债130017券最新成交 在3.8350%，上日尾盘为3.8100%。
中金所五年期国债期货的表现则较现券市场更为强势，收盘创上市新高，主力12月合约 收报94.572元，涨0.142元或0.15%，全日总成交5,405手。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.1140 4.1431
上日 3.3533 4.0290
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8230/3.7660 国债参考率报价 3.6110/3.5250 金融债参考率报价 4.4725/4.4125(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编