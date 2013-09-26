更新版 1-中国货币市场：隔夜回购利率再降而七及14天涨，公开市场操作提振信心

(更新收盘报价及成交量等)

路透上海9月26日 - 中国银行间市场周四隔夜回购加权利率再降，七及14天回购利率则上涨。交易员表示，央行公开市场逆回购继续驰援资金面，短期流动性宽裕，带动隔夜利率一降再降。

他们并指出，和隔夜等短期资金相比，场内跨十一国庆节流动性仍显供不应求，尤其是可以跨过10月8日这一敏感节点的14天回购，今日再大幅上行；不过央行公开市场操作已有效提振机构信心，预期较为平稳。

“今天央行逆回购量蛮多的，对提振市场信心很重要，而且从昨天开始，也陆续有一些财政存款投放了，资金还是比较松的。”上海一商业银行交易员称。

中国人民银行公开市场今日进行800亿元人民币14天期逆回购操作，规模较先前数倍增；据此计算，央行本周净投放1,550亿元，回笼三周后重启净投放。

北京一大型商业银行交易员指出，相对短期资金，跨节的长期供给仍略显不够，尤其是14天品种，因为能跨过10月8日，也就是10月初的存款准备金例行调整日，“还是有需求的，不是所有机构都能拿到逆回购的。”

上海另一商业银行交易员则提到，和上半年末“钱荒”相比，此次季末来临之际，虽然回购利率也在上行，但机构心态相对稳定，“因为据说央行30号(公开市场)还会询量，8号应该有(逆回购)操作。”

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,463.05亿元，较上日的5,958.41亿元续减；其中隔夜品种成交3,965.18亿元，上日为4,384.99亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1140 3.3533 -23.93 3,965.18

七天 4.1431 4.0290 +11.41 151.08

14天 5.6574 5.2385 +41.89 978.95

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 18.1850 2.9900 +1519.50 1,729.44

七天 9.9950 9.0050 +99.00 195.33

14天 4.7700 4.5100 +26.00 110.13

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2000 3.4000 -20.00 --

七天 4.0600 3.8400 +22.00 --

14天 5.6000 5.2000 +40.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.1120 3.3470 -23.50 --

七天 4.0550 3.9160 +13.90 --

三个月 4.6732 4.6715 +0.17 --