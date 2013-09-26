中国央行：将从发行同业存单入手，逐步扩大负债产品市场化定价范围

标题新闻：美国众议院共和党领袖麦卡锡表示仍打算废除和替换奥巴马医保，直到取得成功
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路透北京9月26日 - 中国央行副行长胡晓炼称，近期将从在银行间市场上发行同业存单入手，逐步扩大负债产品的市场化定价范围，进一步丰富金融机构市场化负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市场化创造条件。
刊登在央行网站上的新闻稿称，市场利率定价自律机制成立暨第一次工作会议近日在北京召开。胡晓炼表示，将进一步发展货币市场，规范同业业务，防范金融风险。
“中国人民银行将根据利率市场化改革的总体安排，对市场利率定价自律机制成员采取一定的激励约束措施，促进金融机构提高自主定价能力，提升金融服务水平。”胡晓炼说。
路透此前报导，五家大型国有商业银行已经将发行大额可转让同业定期存单(NCDs)的方案上报到央行。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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