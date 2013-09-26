中国债市：中债资信发布地方政府信用评级办法，上级政府会救助但不兜底

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 地方政府出现债务危机时，上级政府会救助但不会兜底
* 中国地方政府不存在破产问题
* 地方政府融资需求仍很大，融资渠道将更加多元化和透明
路透上海9月26日 - 基于目前中国地方政府债务问题，以及未来可能直接举债，中债资信评估有限责任公司日前发布地方政府主体信用评级方法。其中将外部政府支持列入评级要素，即在有需要时，上级政府会对下级政府进行救助，但不会对所有所有债务“兜底”。
中债资信称，地方政府评级要素分为自身评级要素和外部政府评级评级要素。前者包括地区经济实力、地方政府财政实力、政府治理水平、地区金融生态环境；中央或上级政府对地方政府支持则要主要考虑政治重要性、经济重要性、道德风险以及历史支持记录等。
评级办法表示，中国单一制政体决定了地方各级政府不具备完全独立的法律地位，而是中央政府授权下的派出机构和执行部门，因此，“中央政府对地方政府债务的偿还承担责任或者负有道义责任，...但中央政府若(对)地方政府债务‘兜底’，容易引发‘道德风险’。”
另外，中债资信认为，目前中国地方政府不存在破产问题，考虑到地方政府的永续性，对于地方政府发债主要评估其违约概率。
而各个地方政府都拥有一定数量的国有资产，如果所发债券出现违约，是否可以动用地方国有资产来清偿，存在争议。中债资信根据现实情况和谨慎原则，将地方政府存量国有资产作为地方政府流动性评价因素进行分析。
中债资信称，目前中国地方政府间事权与财权存在一定程度的不匹配，经济欠发达和行政级别较低的地方政府财政相对紧张；地方政府财力对土地出让收入依赖程度很高，长期看，“土地财政”模式难以持续。
目前中国仍处于城镇化深化的阶段，地方政府基础设施融资需求很大，预计每年投资 额保持在4万亿元到5万亿元人民币，地方政府财政收入无法满足基础设施的投资需求，预计未来地方政府仍将保持很大的债务规模。
2009年中央政府探索地方政府债券，由最初的代理发行地方政府债券，逐步探索部分 省市地方政府自行发债。长期看，中央政府有可能考虑在完善现行的地方政府债券基础上，逐步探索推出真正意义的地方政府债券，即由地方政府直接发行债券。
近年来，国内相当多地方政府的债务增长较快，其融资渠道包括透过地方政府融资平台向银行借贷、发行债券和信托计划等。许多地方政府在政策性债务管理中存在偿债压力大、借新还旧率高、变相融资突出等问题。中国国家审计署8月宣布，将组织全国审计机关对政府性债务进行审计。
中债资信评估有限责任公司成立于2010年8月，由中国银行间市场交易商协会代表全体会员出资设立，注册资本5,000万元，是境内首家采用投资人付费业务模式的新型信用评级公司，为投资人提供债券再评级、双评级等服务。(完)
参看详情，可点选(here) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编