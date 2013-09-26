中国债市：中债资信发布地方政府信用评级办法，上级政府会救助但不兜底

* 地方政府出现债务危机时，上级政府会救助但不会兜底

* 中国地方政府不存在破产问题

* 地方政府融资需求仍很大，融资渠道将更加多元化和透明

路透上海9月26日 - 基于目前中国地方政府债务问题，以及未来可能直接举债，中债资信评估有限责任公司日前发布地方政府主体信用评级方法。其中将外部政府支持列入评级要素，即在有需要时，上级政府会对下级政府进行救助，但不会对所有所有债务“兜底”。

中债资信称，地方政府评级要素分为自身评级要素和外部政府评级评级要素。前者包括地区经济实力、地方政府财政实力、政府治理水平、地区金融生态环境；中央或上级政府对地方政府支持则要主要考虑政治重要性、经济重要性、道德风险以及历史支持记录等。

评级办法表示，中国单一制政体决定了地方各级政府不具备完全独立的法律地位，而是中央政府授权下的派出机构和执行部门，因此，“中央政府对地方政府债务的偿还承担责任或者负有道义责任，...但中央政府若(对)地方政府债务‘兜底’，容易引发‘道德风险’。”

另外，中债资信认为，目前中国地方政府不存在破产问题，考虑到地方政府的永续性，对于地方政府发债主要评估其违约概率。

而各个地方政府都拥有一定数量的国有资产，如果所发债券出现违约，是否可以动用地方国有资产来清偿，存在争议。中债资信根据现实情况和谨慎原则，将地方政府存量国有资产作为地方政府流动性评价因素进行分析。

中债资信称，目前中国地方政府间事权与财权存在一定程度的不匹配，经济欠发达和行政级别较低的地方政府财政相对紧张；地方政府财力对土地出让收入依赖程度很高，长期看，“土地财政”模式难以持续。

目前中国仍处于城镇化深化的阶段，地方政府基础设施融资需求很大，预计每年投资 额保持在4万亿元到5万亿元人民币，地方政府财政收入无法满足基础设施的投资需求，预计未来地方政府仍将保持很大的债务规模。

2009年中央政府探索地方政府债券，由最初的代理发行地方政府债券，逐步探索部分 省市地方政府自行发债。长期看，中央政府有可能考虑在完善现行的地方政府债券基础上，逐步探索推出真正意义的地方政府债券，即由地方政府直接发行债券。

近年来，国内相当多地方政府的债务增长较快，其融资渠道包括透过地方政府融资平台向银行借贷、发行债券和信托计划等。许多地方政府在政策性债务管理中存在偿债压力大、借新还旧率高、变相融资突出等问题。中国国家审计署8月宣布，将组织全国审计机关对政府性债务进行审计。

中债资信评估有限责任公司成立于2010年8月，由中国银行间市场交易商协会代表全体会员出资设立，注册资本5,000万元，是境内首家采用投资人付费业务模式的新型信用评级公司，为投资人提供债券再评级、双评级等服务。(完)

参看详情，可点选(here) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)