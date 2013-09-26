《中国企业债发行日程表》--9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 临汾尧都区 15 7 不超过7.50% AA- 9/27-10/9 中德证券 投资建设开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/以其国有土地使用权提供担保) =================================================================================== 郑州发展 18 7 6.45% AA 9/24-9/26 民生证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 盐城市国有 2.5 3 *6.50% AA 9/25-9/26 民生银行 资产投资集团 =================================================================================== 镇江城市 5 3 *6.50% AA 9/25-9/26 民生银行 建设投资集团 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编