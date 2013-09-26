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货币新闻
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2013年 9月 26日 星期四 17:33 BJT
伦敦金1030定盘价为每盎司1332.50美元，上日纽约收盘为1332.99美元
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标题新闻：美国众议院共和党领袖麦卡锡表示仍打算废除和替换奥巴马医保，直到取得成功
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