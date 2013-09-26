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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 18:00 BJT

路透基点：洛克菲勒上海分支为洛克-外滩源项目寻求18亿元贷款

路透9月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，美国洛克菲勒集团旗下的上海部门寻求一笔18亿人民币(2.94亿美元)的三年期融资，用于毗邻上海外滩的城市重建项目“洛克-外滩源”。

据悉，中国农业银行和上海浦东发展银行参与该融资。

消息人士说，谈判的价码是综合收益为中国人民银行利率的105%。

这笔贷款将经由上海洛克菲勒集团外滩源综合开发有限公司筹借。

“洛克-外滩源”项目落座于黄浦江与苏州河交汇处。完成之后，该项目将拥有奢侈品商店、高档餐厅、酒店式公寓以及商务场所。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)

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