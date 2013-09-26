路透基点：洛克菲勒上海分支为洛克-外滩源项目寻求18亿元贷款

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透9月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，美国洛克菲勒集团旗下的上海部门寻求一笔18亿人民币(2.94亿美元)的三年期融资，用于毗邻上海外滩的城市重建项目“洛克-外滩源”。
据悉，中国农业银行和上海浦东发展银行参与该融资。
消息人士说，谈判的价码是综合收益为中国人民银行利率的105%。
这笔贷款将经由上海洛克菲勒集团外滩源综合开发有限公司筹借。
“洛克-外滩源”项目落座于黄浦江与苏州河交汇处。完成之后，该项目将拥有奢侈品商店、高档餐厅、酒店式公寓以及商务场所。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编