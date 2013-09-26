更新版 1-中国期市：动力煤首日上市“开门红”，市场容量大产业链长被寄厚望

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 动力煤期货首日上市开门红 * 尽管国庆假期前上市，但交投尚活络 * 市场容量大产业链长，动力煤期货被寄予厚望 (新增评论和收盘报价) 路透北京9月26日 - 中国郑州商品交易所动力煤期货周四首日上市实现“开门红”，主 力1401合约 收涨2.77%。尽管大型煤炭企业、电力企业等产业客户多数仍在观望， 但整体交易仍算活络，市场交易人士对这一大品种寄予厚望。 动力煤期货所有品种首日均以上涨收盘，主力合约收涨2.77%至534.4元人民币；远月合 约涨幅扩大，1409合约 最终收涨7.46%至558.8元。 市场人士认为，尽管在临近国庆长假前上市，整体交投已算不错。动力煤期货各合约开 盘基准价均为每吨520元，与现货煤炭价格基本持平，而考虑到期货交割成本等因素，这一 价格相对较低，引发期市投资者跟进买入，且受市场风向标的中煤和神华两大煤炭集团昨日 小幅上调5,000大卡下水煤价格影响，今日动力煤首日上市后获得上涨动力。 “跟预期差不多，成交还可以，...但持仓不是很理想，应该是受长假前上调保证金的 预期有关。”上海中期能源化工分析师蒋海辉称。 他并指出，尽管动力煤首日交投较活跃，但和焦煤期货上市时点相比，动力煤期货选择 在国庆长假前上市，势必会对其交易量和活跃度形成负面影响，因为投资者都预期到不久就 会上调期货保证金，对投机气氛和交易量会造成很大打击。 另一方面，长假即将来临，多数投资者也会选择减仓，以规避长假风险；此外产业客户 很多在新品种上市初期也选择观望。 “十一长假后，产业客户、贸易商对期货市场的参与度会逐步提高，现在的价格也不合 适企业客户进入套保，...对动力煤期货还是寄予厚望。”万达期货煤焦钢事业部的段燕明 称。 实际上，市场人士对动力煤期货的前景普遍看好，中国动力煤年产量达36亿吨，市场容 量巨大，加上跟动力煤相关的产业链客户丰富，包括煤炭、钢铁、建材、电力、煤化工等， 可能推动动力煤期货成为今后国内商品期货中最大的品种。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 52,280 1.06 199,372 黄金(au) 1312 265.35 0.95 111,126 螺纹钢 (rb) 1401 3,613 -0.33 1,542,336 橡胶 (ru) 1401 20,620 0.17 146,070 大商所 豆粕 (m) 1401 3,659 0.38 1,906,400 豆油 (y) 1401 7,042 -0.37 631,780 焦炭 (j) 1401 1,586 0.32 280,152 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,137 0.18 588,306 棉花 (cf) 1405 18,660 -0.03 33,738 中金所 沪深300(if) 1310 2,391.0 -1.81 75,323 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 （完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编