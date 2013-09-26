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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 18:42 BJT

更新版 1-中国期市：动力煤首日上市“开门红”，市场容量大产业链长被寄厚望

* 动力煤期货首日上市开门红
    * 尽管国庆假期前上市，但交投尚活络
    * 市场容量大产业链长，动力煤期货被寄予厚望

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京9月26日 - 中国郑州商品交易所动力煤期货周四首日上市实现“开门红”，主
力1401合约 收涨2.77%。尽管大型煤炭企业、电力企业等产业客户多数仍在观望，
但整体交易仍算活络，市场交易人士对这一大品种寄予厚望。    
    
    动力煤期货所有品种首日均以上涨收盘，主力合约收涨2.77%至534.4元人民币；远月合
约涨幅扩大，1409合约 最终收涨7.46%至558.8元。
    
    市场人士认为，尽管在临近国庆长假前上市，整体交投已算不错。动力煤期货各合约开
盘基准价均为每吨520元，与现货煤炭价格基本持平，而考虑到期货交割成本等因素，这一
价格相对较低，引发期市投资者跟进买入，且受市场风向标的中煤和神华两大煤炭集团昨日
小幅上调5,000大卡下水煤价格影响，今日动力煤首日上市后获得上涨动力。
    
    “跟预期差不多，成交还可以，...但持仓不是很理想，应该是受长假前上调保证金的
预期有关。”上海中期能源化工分析师蒋海辉称。
    
    他并指出，尽管动力煤首日交投较活跃，但和焦煤期货上市时点相比，动力煤期货选择
在国庆长假前上市，势必会对其交易量和活跃度形成负面影响，因为投资者都预期到不久就
会上调期货保证金，对投机气氛和交易量会造成很大打击。
    
    另一方面，长假即将来临，多数投资者也会选择减仓，以规避长假风险；此外产业客户
很多在新品种上市初期也选择观望。
    
    “十一长假后，产业客户、贸易商对期货市场的参与度会逐步提高，现在的价格也不合
适企业客户进入套保，...对动力煤期货还是寄予厚望。”万达期货煤焦钢事业部的段燕明
称。
    
    实际上，市场人士对动力煤期货的前景普遍看好，中国动力煤年产量达36亿吨，市场容
量巨大，加上跟动力煤相关的产业链客户丰富，包括煤炭、钢铁、建材、电力、煤化工等，
可能推动动力煤期货成为今后国内商品期货中最大的品种。 
       
 中国期市主要品种收盘信息：                                         
                                                        
 交易所   品种          合约       最新       涨跌幅%    持仓量(手)
 上期所   沪铜(cu)      1312        52,280       1.06       199,372 
          黄金(au)      1312        265.35       0.95       111,126 
          螺纹钢 (rb)   1401         3,613      -0.33     1,542,336 
          橡胶 (ru)     1401        20,620       0.17       146,070 
 大商所   豆粕 (m)      1401         3,659       0.38     1,906,400 
          豆油 (y)      1401         7,042      -0.37       631,780 
          焦炭 (j)      1401         1,586       0.32       280,152 
 郑商所   白糖 (sr)     1401         5,137       0.18       588,306 
          棉花 (cf)     1405        18,660      -0.03        33,738 
 中金所   沪深300(if)   1310       2,391.0      -1.81        75,323 
                                                        
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报
 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨
 （完）

 (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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