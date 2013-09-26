更新版 1-中国期市：动力煤首日上市“开门红”，市场容量大产业链长被寄厚望

* 动力煤期货首日上市开门红 * 尽管国庆假期前上市，但交投尚活络 * 市场容量大产业链长，动力煤期货被寄予厚望 (新增评论和收盘报价) 路透北京9月26日 - 中国郑州商品交易所动力煤期货周四首日上市实现“开门红”，主 力1401合约 收涨2.77%。尽管大型煤炭企业、电力企业等产业客户多数仍在观望， 但整体交易仍算活络，市场交易人士对这一大品种寄予厚望。 动力煤期货所有品种首日均以上涨收盘，主力合约收涨2.77%至534.4元人民币；远月合 约涨幅扩大，1409合约 最终收涨7.46%至558.8元。 市场人士认为，尽管在临近国庆长假前上市，整体交投已算不错。动力煤期货各合约开 盘基准价均为每吨520元，与现货煤炭价格基本持平，而考虑到期货交割成本等因素，这一 价格相对较低，引发期市投资者跟进买入，且受市场风向标的中煤和神华两大煤炭集团昨日 小幅上调5,000大卡下水煤价格影响，今日动力煤首日上市后获得上涨动力。 “跟预期差不多，成交还可以，...但持仓不是很理想，应该是受长假前上调保证金的 预期有关。”上海中期能源化工分析师蒋海辉称。 他并指出，尽管动力煤首日交投较活跃，但和焦煤期货上市时点相比，动力煤期货选择 在国庆长假前上市，势必会对其交易量和活跃度形成负面影响，因为投资者都预期到不久就 会上调期货保证金，对投机气氛和交易量会造成很大打击。 另一方面，长假即将来临，多数投资者也会选择减仓，以规避长假风险；此外产业客户 很多在新品种上市初期也选择观望。 “十一长假后，产业客户、贸易商对期货市场的参与度会逐步提高，现在的价格也不合 适企业客户进入套保，...对动力煤期货还是寄予厚望。”万达期货煤焦钢事业部的段燕明 称。 实际上，市场人士对动力煤期货的前景普遍看好，中国动力煤年产量达36亿吨，市场容 量巨大，加上跟动力煤相关的产业链客户丰富，包括煤炭、钢铁、建材、电力、煤化工等， 可能推动动力煤期货成为今后国内商品期货中最大的品种。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 52,280 1.06 199,372 黄金(au) 1312 265.35 0.95 111,126 螺纹钢 (rb) 1401 3,613 -0.33 1,542,336 橡胶 (ru) 1401 20,620 0.17 146,070 大商所 豆粕 (m) 1401 3,659 0.38 1,906,400 豆油 (y) 1401 7,042 -0.37 631,780 焦炭 (j) 1401 1,586 0.32 280,152 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,137 0.18 588,306 棉花 (cf) 1405 18,660 -0.03 33,738 中金所 沪深300(if) 1310 2,391.0 -1.81 75,323 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 （完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)