日本金融：公共基金应改变偏重公债投资作法，分散资产配置--报告

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透东京9月26日 - 日本公共基金一个改革小组周四提出中期报告指出，公共基金应该改变目前侧重于日本公债的配置，分散配置至不动产、基础设施、私募股权及大宗商品。日本众多公共基金所持有的资产规模总计超过2兆(万亿)美元。
这个改革小组是由首相安倍晋三指示成立，目前正在检讨公共基金的投资策略，包括政府退休金投资基金(GPIF)及国家公务员共济组合连合会(国公连)。
七人改革小组正在研究改进公共基金治理及提高投资回报。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编