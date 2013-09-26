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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 17:57 BJT

日本金融：公共基金应改变偏重公债投资作法，分散资产配置--报告

路透东京9月26日 - 日本公共基金一个改革小组周四提出中期报告指出，公共基金应该改变目前侧重于日本公债的配置，分散配置至不动产、基础设施、私募股权及大宗商品。日本众多公共基金所持有的资产规模总计超过2兆(万亿)美元。

这个改革小组是由首相安倍晋三指示成立，目前正在检讨公共基金的投资策略，包括政府退休金投资基金(GPIF)及国家公务员共济组合连合会(国公连)。

七人改革小组正在研究改进公共基金治理及提高投资回报。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)

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