中国信用债评级：中诚信将吉林煤业集团主体评级由AA+下调至AA

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 发行人：吉林省煤业集团有限公司
* 发行量及品种：12亿元人民币五年期中期票据
* 评级公司：中诚信国际信用评级有限责任公司
* 评级调整情况：主体及债项评级均由AA+降至AA
路透上海9月26日 - 中诚信国际信用评级有限责任公司再下调煤炭行业公司信用评级。该公司周四称，将吉林省煤业集团有限公司主体及所发中期票据评级，由此前的AA+，下调至AA。因出现严重亏损，及出现安全事故。
中诚信表示，2013年上半年，下游需求增速放缓，煤炭市场景气度持续下滑；同时因两起瓦斯爆炸事故，吉林煤业集团全部煤矿停产整顿，煤炭业务受到很大影响，公司出现严重亏损。
另外，截至2013年6月底，吉林煤业集团资产负债率和总资本化比率分别为76.55%和59.58%，公司债务压力大，债务水平较高。
根据中诚信此前发布的煤炭行业评级展望，目前国内煤炭行业仍处于行业下行周期，短期内无法预见市场回暖，在行业展望整体为负面的情况下，预计吉林煤业集团扭亏难度较大。
本月稍早，中诚信将黑龙江龙煤矿业控股集团主体及所发行的中期票据评级，由此前的AAA下调至AA+，因其持续严重亏损，以及连续发生安全事故等。
中诚信评级曾于今年7月将吉林煤业集团列入可能下调评级的观察名单。后者于2011年发行了12亿元中期票据(11吉煤MTN1) ，期限五年，票面利率6.00%，将于2016年11月到期。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编