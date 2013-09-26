中国信用债评级：中诚信将吉林煤业集团主体评级由AA+下调至AA

* 发行人：吉林省煤业集团有限公司

* 发行量及品种：12亿元人民币五年期中期票据

* 评级公司：中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况：主体及债项评级均由AA+降至AA

路透上海9月26日 - 中诚信国际信用评级有限责任公司再下调煤炭行业公司信用评级。该公司周四称，将吉林省煤业集团有限公司主体及所发中期票据评级，由此前的AA+，下调至AA。因出现严重亏损，及出现安全事故。

中诚信表示，2013年上半年，下游需求增速放缓，煤炭市场景气度持续下滑；同时因两起瓦斯爆炸事故，吉林煤业集团全部煤矿停产整顿，煤炭业务受到很大影响，公司出现严重亏损。

另外，截至2013年6月底，吉林煤业集团资产负债率和总资本化比率分别为76.55%和59.58%，公司债务压力大，债务水平较高。

根据中诚信此前发布的煤炭行业评级展望，目前国内煤炭行业仍处于行业下行周期，短期内无法预见市场回暖，在行业展望整体为负面的情况下，预计吉林煤业集团扭亏难度较大。

本月稍早，中诚信将黑龙江龙煤矿业控股集团主体及所发行的中期票据评级，由此前的AAA下调至AA+，因其持续严重亏损，以及连续发生安全事故等。