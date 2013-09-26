中国证券：前三季中国股权相关的融资额列全球第二--汤森路透

路透上海9月27日 - 汤森路透数据显示，前三季全球股权及股权相关发行总金额达5,153亿美元，其中中国市场尽管今年来A股新股发行一直暂停，但与中国企业相关的股权融资额仍高达477亿美元，占全球市场的9.3%，位列第二，仅次于美国企业（1,808亿美元）。

截止9月23日数据显示，中国A股股权及股权相关发行总额达到269亿美元，同比下降8.9%，是自2009年211亿美元以来的前三季度数额新低，主要是因为今年以来A股首次公开发行（IPO）市场暂停。去年前三季A股IPO融资额达144亿美元。

在A股融资活动中，今年前三季增发等再融资总额达230亿美元，占总量的85.5%；可转债发行募资39亿美元。

前三季中国企业在境外证券交易所IPO共22项，发行金额达59亿美元；其中香港证交所IPO共14项，发行总额达57亿美元。而中国企业前三季在海外市场的再融资127亿美元。

在与中国企业相关的股权融资活动中，高盛 位居承销商依然排行榜首，总承销金额69.3亿美元，市场份额为14.5%；瑞银 稳居第二，中金公司则跃升第三。在上半年承销商排名中，高盛、瑞银和海通 分居前三位。