中国证券：前三季中国股权相关的融资额列全球第二--汤森路透

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透上海9月27日 - 汤森路透数据显示，前三季全球股权及股权相关发行总金额达5,153亿美元，其中中国市场尽管今年来A股新股发行一直暂停，但与中国企业相关的股权融资额仍高达477亿美元，占全球市场的9.3%，位列第二，仅次于美国企业（1,808亿美元）。
截止9月23日数据显示，中国A股股权及股权相关发行总额达到269亿美元，同比下降8.9%，是自2009年211亿美元以来的前三季度数额新低，主要是因为今年以来A股首次公开发行（IPO）市场暂停。去年前三季A股IPO融资额达144亿美元。
在A股融资活动中，今年前三季增发等再融资总额达230亿美元，占总量的85.5%；可转债发行募资39亿美元。
前三季中国企业在境外证券交易所IPO共22项，发行金额达59亿美元；其中香港证交所IPO共14项，发行总额达57亿美元。而中国企业前三季在海外市场的再融资127亿美元。
在与中国企业相关的股权融资活动中，高盛 位居承销商依然排行榜首，总承销金额69.3亿美元，市场份额为14.5%；瑞银 稳居第二，中金公司则跃升第三。在上半年承销商排名中，高盛、瑞银和海通 分居前三位。
高盛除2月独家承销中国石化 价值31亿美元的H股配售交易外，还与中金公司8-9月共同承销招商银行 价值55亿美元的A+H股配股交易。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编