《热点透视》17亿美元售股无法帮夏普扭转颓势

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 隋芬

路透香港9月26日 - 夏普 17亿美元的售股不会让它再展雄风。这家处于困境的电子企业，正利用安倍经济学带来的日股牛市行情向股东筹集资金。继过去一年内向高通和三星较小规模融资后，夏普目前发行的新股价值相当于其市值的约40%，目的是将净债务削减16%。这会加固但无法修复它的资产负债表。

夏普的去杠杆化姗姗来迟。净债务目前高达StarMine所预测的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的5.4倍，售股后会降到4.6倍。相比之下，国内对手Panasonic的这个倍数在1.4倍左右，而国外的三星电子 和苹果 则是坐拥巨额现金。

资本加固后，夏普也将得以认列1,200亿日圆的退休金负债，不然这些负债可能吞没全部净资产。但严酷的竞争意味着，夏普要转亏为盈并保持盈利，并非轻而易举。日本最大的移动运营商DoCoMo 本月决定发售iPhone，这将使夏普在并不景气的日本移动通讯市场份额进一步萎缩。研究机构Jefferies称，在中国和韩国的竞争之下，对于夏普液晶显示屏幕的需求也在减退。

夏普过去在实现自身目标上记录不佳，这点也不利于鼓舞信心。尽管有庞大的重组，夏普对全年净利润50亿日圆的预测仍显得过于乐观。瑞穗和三菱决定承销这次售股，也不是因为多么支持看好：这两家银行都是夏普的主要债权人。

汤森路透Eikon显示，夏普股价在过去一年间上涨75%，目前较其账面价值的倍数在三倍以上。这家公司趁机会发行股份是正确做法。但在翻身前景远不保证的情况下，股东们应该做好准备，迎接夏普可能的再次融资。(完) (译文审校 王冠中)