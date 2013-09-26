中国经济：上海自10月1日起在自贸区内暂时调整实施地方性法规

路透北京9月26日 - 上海市决定自10月1日起，在中国（上海）自由贸易试验区暂时调整实施本市有关地方性法规规定的决定，对国家规定实施准入特别管理措施之外的外商投资，停止实施《上海市外商投资企业审批条例》。

新华社周四报导，在上海自贸区内，凡法律、行政法规在自贸区调整实施有关内容的，上海市有关地方性法规作相应调整实施。

上海市其他有关地方性法规中的规定，凡与《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》不一致的，调整实施。上述有关地方性法规的调整实施在三年内试行。

报导援引上海市人大常委会法制工作委员会主任丁伟称，作出自贸区内暂时调整实施上海市有关地方性法规规定的决定，主要基于两个考虑：一是对接国家层面法制保障的举措，保持国家法制统一；二是依法推进上海自贸区建设方面的先行先试。

今年7月3日，国务院常务会议讨论并原则通过了《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》，预计将于9月29日（周日）挂牌。主要内容包括进一步深化改革、加快政府职能转变、积极探索投资管理模式创新、扩大服务业开放、加快转变贸易发展方式、深化金融领域的开放创新、建立与试验区相适应的监管等制度环境等。