CNH市场动态：即期全天小幅震荡，季末人民币资金需求有所增加

路透香港9月26日 - 香港离岸人民币即期汇价 周四盘中小幅震荡。内地国庆长假期临近，交易已属清淡。不过交易员称，季末市场对人民币资金需求有所增加，能感觉到上行压力略大。

“今天整体感觉还是震荡为主，上午有一轮客盘买美元，某外资大行在即期穿6.1180的位置买了不少美元。但在英国GDP数据出来之后，即期弹下去了些，但整体感觉上行压力比较大。”一位中资国有银行外汇交易员称。

本地时间下午5:25时，离岸人民币 报6.1187，较上日的6.1185仅下跌两个点子；盘中区间在6.1138-6.1189。离岸与在岸即期价差缩小至27点子，上周最多在约150点。

英国国家统计局周四公布，第二季经常帐赤字高于预期，英国国内生产总值(GDP)数据则符合预期，英镑兑美元和欧元周四均跌至日低。

另一位外资银行交易员称，“今天交易整体清淡，大陆快放假了（十一国庆），客盘有一些买卖，不过量都不大。”

上述中资银行交易员认为，“近期人民币的套利（交易）下来了一些，美元兑CNH又是历史低位，所以还是有些投机美元买盘的，”但他并表示，目前境外投资者对人民币的资产配置需求较多，所以直接拿美元换人民币的需求很大，导致CNH即期的点位波动较小。

美元兑人民币一年期无本金远期外(NDF) 则报6.1951/6.1991，上交易日尾盘在6.1950。离岸一年期美元/人民币远汇升水 触及852，较昨日收盘875继续回升。

“近日中国央行做了大量逆回购驰援资金面影响下，市场情绪比较乐观，加上季末人民币资金需求有所增加，离岸远期随着境内的掉期点上来一些。”一位外资行交易员点评道。

境内人民币兑美元即期 周四收跌，与中间价小幅上扬相左，主因尾盘购汇再次浮现。临近十一长假，结购汇持续升温，全天交易额达到220亿美元，为最近数月来的较高位置，尤其是午后购汇盘再次出击，市场价逆转早盘升势而以收跌告终，最终回守6.12元。 （完）

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