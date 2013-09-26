CNH市场动态：即期全天小幅震荡，季末人民币资金需求有所增加

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透香港9月26日 - 香港离岸人民币即期汇价 周四盘中小幅震荡。内地国庆长假期临近，交易已属清淡。不过交易员称，季末市场对人民币资金需求有所增加，能感觉到上行压力略大。
“今天整体感觉还是震荡为主，上午有一轮客盘买美元，某外资大行在即期穿6.1180的位置买了不少美元。但在英国GDP数据出来之后，即期弹下去了些，但整体感觉上行压力比较大。”一位中资国有银行外汇交易员称。
本地时间下午5:25时，离岸人民币 报6.1187，较上日的6.1185仅下跌两个点子；盘中区间在6.1138-6.1189。离岸与在岸即期价差缩小至27点子，上周最多在约150点。
英国国家统计局周四公布，第二季经常帐赤字高于预期，英国国内生产总值(GDP)数据则符合预期，英镑兑美元和欧元周四均跌至日低。
另一位外资银行交易员称，“今天交易整体清淡，大陆快放假了（十一国庆），客盘有一些买卖，不过量都不大。”
上述中资银行交易员认为，“近期人民币的套利（交易）下来了一些，美元兑CNH又是历史低位，所以还是有些投机美元买盘的，”但他并表示，目前境外投资者对人民币的资产配置需求较多，所以直接拿美元换人民币的需求很大，导致CNH即期的点位波动较小。
美元兑人民币一年期无本金远期外(NDF) 则报6.1951/6.1991，上交易日尾盘在6.1950。离岸一年期美元/人民币远汇升水 触及852，较昨日收盘875继续回升。
“近日中国央行做了大量逆回购驰援资金面影响下，市场情绪比较乐观，加上季末人民币资金需求有所增加，离岸远期随着境内的掉期点上来一些。”一位外资行交易员点评道。
境内人民币兑美元即期 周四收跌，与中间价小幅上扬相左，主因尾盘购汇再次浮现。临近十一长假，结购汇持续升温，全天交易额达到220亿美元，为最近数月来的较高位置，尤其是午后购汇盘再次出击，市场价逆转早盘升势而以收跌告终，最终回守6.12元。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编