更新版 1--台湾央行：连九季利率不变，维持适度宽松但提醒利率走高风险

* 重贴现率连九季维持在1.875%不变

* 实质利率转正

* 货币政策基调仍维持适度宽松

* 呼吁房贷户应注意利率上升风险 (新增细节和分析师评论)

记者 高洁如

路透台北9月26日 - 台湾央行周四一如预期维持重贴现率在1.875%，连续第九季度不变。央行表示，目前利率维持适度宽松，实质利率已转正，但房贷户应有利率走高的风险意识。

分析师目前对央行升息的预期时点不尽相同，若是物价维持目前温和的水准，未来经济复苏的脚步、以及美国宽松政策退场的速度将是央行升息的时间关键。

对于台湾目前实质利率已转正为0.285%，央行总裁彭淮南说，〞实质利率是要看每个国家的经济成长情况，不是高就好，低就不好。〞

他并表示，若一个国家的实质利率是负的，不是很正常的现象，除非经济成长率很低，这也对存款人不利。央行资料显示，台湾一年的定存利率是1.355%，扣除今年的CPI年增率预估为1.07%，则实质利率转正。

彭淮南强调，这也是本次利率维持不变的原因，目前的货币政策基调仍维持适度宽松。

元大投顾总经分析师王诚宏表示，〞若实质利率维持微幅正数，表示通膨上下风险都可控制，所以明年中以前利率应该都不会动。〞

但渣打银行首席经济分析师符铭财则指出，最近的台风亦会使食品价格在9月及10月短暂上升，近期的数据反映通膨增加，〞如果目前的经济复苏有延续迹象，央行会在2014年首季调升利率。〞

根据路透此前访查10家金融机构指出，全球经济虽见好转，但台湾经济仅呈软性扩张，通膨尚且温和下，因此台湾央行料将续维持重贴现率不变于1.875%。

台湾主计总处在8月底时下调全年国内生产总值(GDP)年增率预估至2.31%，消费者物价指数(CPI)至1.07%，因新兴市场经济展望变数仍大、且产业面临来自中国的竞争加剧。(

**注意利率上扬风险**

不同于过去央行认为房市过热需要抑制的基调，这次央行指出，今年以来五大银行新承做购屋贷款金额较上年同期减少，并提醒房贷支出占家庭所得比率逾三成，借款人宜留意未来利率变动风险。

凯基投顾分析师蔡耀德说，〞显示央行认为房市过热的情况已经和缓，反而退一步转向保守，开始着墨利率反转的重要性。〞

彭淮南强调，美国的宽松政策迟早会退场，QE(量化宽松)退场也引起了金融市场的大幅波动，〞像这种事情大家要注意，是价格会波动的，要提醒消费者要小心利率风险。〞

至于汇价，他表示，由于台湾的股票市场已开放，外资进出相当频繁，外资买超台股规模大，也使近二个月的台币和韩元升值压力都很大。此外，主权基金规模愈来愈大、且进出频繁，金融市场不稳定。

〞我们资本市场已经开放了，我们也很无奈。〞他说。

**货币互换生变**

在台湾与中国的货币互换方面，尽管彭淮南先前曾表示努力争取在今年底前完成货币互换的签署，但是他今日则表示，〞会尽最大的努力。但希望是一回事...很多事情不是操之在我们自己。〞

他强调，〞我只能说we are ready.〞

此外，针对媒体询问是否有意调高每日2万元人民币的换汇上限，彭淮南仅表示，〞我希望在最近的将来可以有好消息，会继续努力。〞