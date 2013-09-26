路透基点：新鸿基地产为上海国金中心商场寻求再融资

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透9月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，新鸿基地产已经发出征询建议书(RFP)，寻求49亿元人民币（8亿美元）三年期贷款，用于上海国金中心商场的再融资。
消息人士称，现有银行已被要求在10月末以前做出回复。
消息人士表示，这笔融资可能采用俱乐部贷款形式。
这笔资金将用来为新鸿基在2011年1月获得的49亿元人民币三年定期贷款提供再融资。而上一笔贷款则是为2008年1月的47亿元人民币贷款进行再融资，08年的贷款是用于上海国金中心商场项目。
有八家银行参与了2011年的那笔融资案，由新鸿基自行安排。八家银行包括：法国巴黎银行的中国分支、中国银行、三菱东京日联银行、汇丰控股、中国工商银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。
2011年贷款的利率为中国人民银行基准利率的90%，是通过新鸿基的子公司--Xin Lu One Properties Co Ltd、Shanghai Xin Lu Three Properties Co Ltd和Shanghai Xin Lu Two Properties Co Ltd借入的。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编