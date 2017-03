路透基点：新鸿基地产为上海国金中心商场寻求再融资

路透9月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,新鸿基地产已经发出征询建议书(RFP),寻求49亿元人民币(8亿美元)三年期贷款,用于上海国金中心商场的再融资。

消息人士称,现有银行已被要求在10月末以前做出回复。

消息人士表示,这笔融资可能采用俱乐部贷款形式。

这笔资金将用来为新鸿基在2011年1月获得的49亿元人民币三年定期贷款提供再融资。而上一笔贷款则是为2008年1月的47亿元人民币贷款进行再融资,08年的贷款是用于上海国金中心商场项目。

有八家银行参与了2011年的那笔融资案,由新鸿基自行安排。八家银行包括:法国巴黎银行的中国分支、中国银行、三菱东京日联银行、汇丰控股、中国工商银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。

2011年贷款的利率为中国人民银行基准利率的90%,是通过新鸿基的子公司--Xin Lu One Properties Co Ltd、Shanghai Xin Lu Three Properties Co Ltd和Shanghai Xin Lu Two Properties Co Ltd借入的。(完)