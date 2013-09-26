中国债市：IRS曲线上移中略趋陡，受央行公开市场操作带动

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透北京9月26日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周四上移中略趋陡。市场人士表示，央行本周公开市场大额净投放一度推动IRS稳中略有下探，然续做小量到期三年央票的消息传出后，又反推曲线上探，长端的涨幅更大一些。
“上午（IRS利率）下去，下午回去，三年央票续做的消息出来后，上得略明显一些。”北京一国有大行资深交易员称，“近期的下探主要是源于市场预期和实际情况的差异。本来大家预期中秋国庆会导致资金紧，结果央行操作后市场信心和实际情况都要好很多，结果利率就跌下去不少。”
上海一外资银行交易员亦表示，本月中旬以来，IRS利率的下行确实来自对悲观资金面预期的修正。流动性一方面有央行逆回购助力，另一方面机构在经历6月流动性困局后有垒高备付，均有助益IRS跟随现券收益率下行。
上述北京交易员则预计，长期来看，IRS和现券的走势或较当前区分得更加明显。IRS的基准更多地是货币市场基准利率，而债券收益率的影响因素则略有不同。
央行流动性管理态度果然仍较为审慎。周四公告续做小量到期三年央票宣誓，“收长放短”延续了其近期一贯的操作风格；然操作量不大，对市场心理的影响大于对资金面的实质影响。公开市场本周转为净投放1,501亿元人民币。三季度末与国庆长假在即，资金在途等一度导致周初流动性偏紧，央行大额净投放扶助，缓解了机构紧张情绪，央行以量换价的策略，有效稳定了货币市场利率。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.9539/4.0633 3.9197/4.0083 4.0025/4.0817 4.1020/4.1917 4.1442/4.3942
上日 3.9770/4.0970 3.9603/4.0403 4.0390/4.1240 4.1470/4.2300 4.1617/4.4367
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变动 -0.0231/-0.0337 -0.0406/-0.0320 -0.0365/-0.0423 -0.0450/-0.0383 -0.0175/-0.0425
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,088.66亿元，较7月的2,022.65亿元略增。(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编