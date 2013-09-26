中国债市：IRS曲线上移中略趋陡，受央行公开市场操作带动

路透北京9月26日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周四上移中略趋陡。市场人士表示，央行本周公开市场大额净投放一度推动IRS稳中略有下探，然续做小量到期三年央票的消息传出后，又反推曲线上探，长端的涨幅更大一些。

“上午（IRS利率）下去，下午回去，三年央票续做的消息出来后，上得略明显一些。”北京一国有大行资深交易员称，“近期的下探主要是源于市场预期和实际情况的差异。本来大家预期中秋国庆会导致资金紧，结果央行操作后市场信心和实际情况都要好很多，结果利率就跌下去不少。”

上海一外资银行交易员亦表示，本月中旬以来，IRS利率的下行确实来自对悲观资金面预期的修正。流动性一方面有央行逆回购助力，另一方面机构在经历6月流动性困局后有垒高备付，均有助益IRS跟随现券收益率下行。

上述北京交易员则预计，长期来看，IRS和现券的走势或较当前区分得更加明显。IRS的基准更多地是货币市场基准利率，而债券收益率的影响因素则略有不同。

央行流动性管理态度果然仍较为审慎。周四公告续做小量到期三年央票宣誓，“收长放短”延续了其近期一贯的操作风格；然操作量不大，对市场心理的影响大于对资金面的实质影响。公开市场本周转为净投放1,501亿元人民币。三季度末与国庆长假在即，资金在途等一度导致周初流动性偏紧，央行大额净投放扶助，缓解了机构紧张情绪，央行以量换价的策略，有效稳定了货币市场利率。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9539/4.0633 3.9197/4.0083 4.0025/4.0817 4.1020/4.1917 4.1442/4.3942

上日 3.9770/4.0970 3.9603/4.0403 4.0390/4.1240 4.1470/4.2300 4.1617/4.4367

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变动 -0.0231/-0.0337 -0.0406/-0.0320 -0.0365/-0.0423 -0.0450/-0.0383 -0.0175/-0.0425

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。