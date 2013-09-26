马来西亚期市：棕榈油期货下跌触及一个半月低点，受产量增加疑虑打击

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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马来西亚棕榈油局(MPOB)的数据显示，一些市场人士称今年马来西亚棕榈油产出可能触及纪录高位。1-8月其产量较上年同期增加了约63万吨。
一位外国大宗商品经纪人说：“许多人现在报告9月产出增幅达到两位数。这可能是市场下行的一个原因。”
一位在吉隆坡的交易员说，雨季因素也可能进一步提振产量。
指标12月合约 一度跌至2,265马币，为8月12日以来的最低，后有所反弹，收报2,268马币，跌幅为1.1%。
总成交量报24,809口，低于以往的均量35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编