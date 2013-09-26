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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 18:33 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌触及一个半月低点，受产量增加疑虑打击

马来西亚棕榈油局(MPOB)的数据显示，一些市场人士称今年马来西亚棕榈油产出可能触及纪录高位。1-8月其产量较上年同期增加了约63万吨。

一位外国大宗商品经纪人说：“许多人现在报告9月产出增幅达到两位数。这可能是市场下行的一个原因。”

一位在吉隆坡的交易员说，雨季因素也可能进一步提振产量。

指标12月合约 一度跌至2,265马币，为8月12日以来的最低，后有所反弹，收报2,268马币，跌幅为1.1%。

总成交量报24,809口，低于以往的均量35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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