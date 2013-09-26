中国金融：将进一步细化理财业务规模控制等方面监管措施--银监会

* 进一步细化理财业务规模控制、期限错配等方面监管措施

* 要丰富流动性风险的防控手段

* 股份制银行应避免过分依赖外部融资

* 银行将面临利差收窄的局面，股份制银行更首当其冲

路透北京9月26日 - 中国银行业监督管理委员会副主席阎庆民周四称，银监会将进一步细化“8号文”关于理财业务规模控制、期限错配、风险防控方面的监管措施。

银监会网站新闻稿援引其在全国股份制商业银行行长联席会议上讲话称，银行要抓紧研究改进流动性风险管理的方法论，完善监测工具，要做到及时、充分地反映全行业务特别是同业和理财等新兴业务的流动性风险状况。要丰富流动性风险的防控手段，更加重视调整自身的业务结构和资产负债结构，避免过分依赖外部融资。

“理财业务方面，个别银行对‘8号文’的监管要求落实不到位，例如非标投资没有完全比照自营贷款进行管理；通过做大分母、账户转换等方式来达到非标资产的比例要求，并没有真正消除风险。”阎庆民说。

银监会今年3月突然发布针对银行理财业务的“8号文”，要求压缩投资非标债权的规模--不得超过理财产品余额的35%或银行总资产的4%中孰低的一个，之后银行理财产品进入整顿期。

“同业业务方面，部分银行对同业业务的会计核算不规范，既不入账更不进表，风险管控严重缺位。对此各家行要高度重视，尽快健全和落实风险防控责任制，必须在合规的前提下开展业务创新。”他说。

阎庆民要求，各家银行都要充分认识流动性风险特征的深刻变化，全面提升流动性风险管理水平。

他并表示，在面临产业结构调整中，部分银行的不良贷款有所上升。各家行要高度关注信用风险问题，按照年初提出的“双控”要求设定防控目标，建立健全风险防控责任制，严防不良贷款大幅反弹。

虽然中国银行间市场上闹的那一场“钱荒”已经过去三个月，但反思一直并未停歇。央行此前更是首度公开表示，同业业务资产负债期限错配的问题是造成流动性风险的一个隐患。

**加快战略转型**

阎庆民称，中国金融业正面临着利率市场化、汇率市场化、资本项目放开以及金融脱媒等多重变革，长期来看银行将面临利差收窄的局面，股份制银行更是首当其冲。汇率市场化也正在推进当中，股份制银行应该认真应对，积极推动战略转型。

“股份制银行战略转型要与中国经济结构调整和转型升级的方向相一致；要符合服务实体经济、支持小微企业的要求；要顺应人民币国际化、人口老龄化、互联网、大数据这些时代浪潮。”他说。

阎庆民表示，随着利率市场化时代的到来，单纯依靠吃利差的经营模式已经不可持续，差异化经营才是中国商业银行的根本出路。

“股份制银行是中国银行业中最具特色的群体，已经在差异化经营的道路上占据先机。大家要进一步摒弃拼规模抢市场、一味求大求全的思维定势，根据各自的实际情况和比较优势，着重于培育特色业务，进一步打造特色品牌。”他说。

阎庆民并要求，股份制银行要制定科学的考核机制和年度经营目标，充分发挥资本管理对业务发展的支撑和约束作用，控制风险资产过快增长。同时，结合新监管标准的实施，全面加强风险管理和内控合规建设。

要审慎制定利润分配政策，提高利润留存比例，扩大内源性资本补充渠道，缓解信贷增长带来的资本补充压力。各行要加快业务转型，降低资本消耗，提高资本利用效率，努力促进自身的可持续发展。