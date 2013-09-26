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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 18:56 BJT

中国大豆：国储大豆周四成交25万吨，成交率49.9%--国家粮油交易中心

路透北京9月26日 - 中国国家粮油交易中心称，国家临时存储东北大豆销售交易会周四成交250,002吨，成交率49.93%，成交均价4,032元人民币/吨。

刊登在该中心网站上的交易结果显示，本次交易会计划销售2010年大豆50,0670吨。其中内蒙古计划销售295,570吨，实际成交85,373吨，成交率28.88%，成交均价3,963元/吨。

吉林计划销售44,930吨，实际成交5,258吨，成交率11.70%，成交均价3,907元/吨；而黑龙江计划销售160,170吨，实际成交159,371吨，成交率99.50%，成交均价4,073元/吨。

以下是每周国储大豆竞价销售的数量和均价，数据来自国家粮油交易中心(www.grainmarket.com.cn).

日期 成交量 均价

(吨) (人民币/吨） 9月26日 250,002 4,032 9月12日 346,760 4,082 9月5日 417,448 4,070 8月29日 393,600 4,080 8月22日 187,050 3,955 8月15日 198,976 3,909 8月8日 89,928 3,894

注：竞价销售上周因公众假期而暂停。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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