中国大豆：国储大豆周四成交25万吨，成交率49.9%--国家粮油交易中心

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透北京9月26日 - 中国国家粮油交易中心称，国家临时存储东北大豆销售交易会周四成交250,002吨，成交率49.93%，成交均价4,032元人民币/吨。
刊登在该中心网站上的交易结果显示，本次交易会计划销售2010年大豆50,0670吨。其中内蒙古计划销售295,570吨，实际成交85,373吨，成交率28.88%，成交均价3,963元/吨。
吉林计划销售44,930吨，实际成交5,258吨，成交率11.70%，成交均价3,907元/吨；而黑龙江计划销售160,170吨，实际成交159,371吨，成交率99.50%，成交均价4,073元/吨。
以下是每周国储大豆竞价销售的数量和均价，数据来自国家粮油交易中心(www.grainmarket.com.cn).
日期 成交量 均价
(吨) (人民币/吨） 9月26日 250,002 4,032 9月12日 346,760 4,082 9月5日 417,448 4,070 8月29日 393,600 4,080 8月22日 187,050 3,955 8月15日 198,976 3,909 8月8日 89,928 3,894
注：竞价销售上周因公众假期而暂停。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编