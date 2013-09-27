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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 17:23 BJT

台湾债市：102/10期10年公债中,证券业卖超22.50亿台币

路透台北9月27日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/10 交
易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       37.00       22.00      +15.00
     票券业        8.00        0.50       +7.50
     证券业       10.50       33.00      -22.50

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