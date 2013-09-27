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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 17:22 BJT

台湾债市：102/10期借券成交19.15亿台币，加权平均利率0.5668%

路透台北9月27日 - 台湾柜台买卖中心公布，周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
      期别       成交值    最高利率    最低利率  加权平均利率  可交易余额    上日余额
     102/10       19.15      0.6200      0.4800        0.5668       182.0       181.5
      102/2       28.87      0.4800      0.3000        0.3358       372.0       362.5
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

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